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    UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

    UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In einer Vorschau auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie fürs laufende und die kommenden Jahre leicht. Der kurzfristige KI-Ausblick des Börsenbetreibers werde sich wohl nicht ändern./rob/niw/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Werner
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 117
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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