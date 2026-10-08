UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In einer Vorschau auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie fürs laufende und die kommenden Jahre leicht. Der kurzfristige KI-Ausblick des Börsenbetreibers werde sich wohl nicht ändern./rob/niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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