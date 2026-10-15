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    Ihre wichtigsten Termine

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    Zahlen-Update von DocMorris, United Airlines, Abbott Laboratories, Totalenergies

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Zahlen-Update von DocMorris, United Airlines, Abbott Laboratories, Totalenergies
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweden: EQT, Q3-Umsatz
    07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
    10:30 Uhr, Deutschland: Trumpf SE, Jahres-Pk
    13:00 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: United Airlines, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 8/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 8/26
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/26
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 8/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 15.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    03:30JapanJPNBoJ-Mitglied Koeda spricht
    05:40GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    08:00GroßbritannienGBRManufacturing Production (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrial Production (MoM)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:45GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    11:00Euro ZoneEURIndustrial Production s.a. (MoM)
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    14:30USAUSARetail Sales ex Autos (MoM)
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    22:30USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:30 WebinarWH SelfInvest: Trading-Bot - die KI-Challenge
    18:30 WebinarWH SelfInvest: Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs
    alle Webinare anzeigen »

     

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