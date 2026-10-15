Ihre wichtigsten Termine
Zahlen-Update von DocMorris, United Airlines, Abbott Laboratories, Totalenergies
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Schweden: EQT, Q3-Umsatz
07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
10:30 Uhr, Deutschland: Trumpf SE, Jahres-Pk
13:00 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: United Airlines, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 8/26
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/26
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 8/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 15.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 03:30 JPN BoJ-Mitglied Koeda spricht 05:40 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 08:00 GBR Manufacturing Production (MoM) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 08:00 GBR Industrial Production (MoM) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:45 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 USA Retail Sales ex Autos (MoM) 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 20:00 USA Monthly Budget Statement 22:30 USA Fed-Mitglied Hammack spricht
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