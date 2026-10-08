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    KI-Wahnsinn in Taiwan

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    TSMC und Nvidia im KI-Rausch: Diese Rekordzahlen sprengen alle Erwartungen!

    Taiwans Exporte explodieren dank des KI-Booms um 60,9 Prozent auf Rekordniveau. Besonders die USA treiben die Nachfrage. Chipgigant TSMC profitiert massiv.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Wahnsinn in Taiwan - TSMC und Nvidia im KI-Rausch: Diese Rekordzahlen sprengen alle Erwartungen!
    Foto: Midjourney (KI)

    Der weltweite KI-Boom beschert Taiwan einen beispiellosen Exportaufschwung. Im September stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 60,9 Prozent auf den Rekordwert von 87,22 Milliarden US-Dollar, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Damit wurde bereits der zweite monatliche Rekord in Folge erreicht. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 45,65 Prozent gerechnet. Es war zugleich der 35. Monat in Folge mit steigenden Exporten. Besonders stark wächst die Nachfrage aus den USA. Die Lieferungen in die Vereinigten Staaten schossen gegenüber dem Vorjahr um 106,2 Prozent auf 27,46 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Exporte nach China legten um 30,2 Prozent zu. Haupttreiber bleibt die weltweit steigende Nachfrage nach KI-Chips, Hochleistungsrechnern und Cloud-Infrastruktur.

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    Besonders deutlich zeigt sich der Boom bei Technologieprodukten. Die Ausfuhren elektronischer Bauteile stiegen um 45,3 Prozent auf 31,13 Milliarden US-Dollar. Bei Informations- und Kommunikationstechnologieprodukten betrug das Wachstum sogar 103 Prozent. Gleichzeitig kletterten die Importe um 51,7 Prozent auf 63,59 Milliarden US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Handelsüberschuss von 23,63 Milliarden US-Dollar. Zu den wichtigsten Profiteuren zählt der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter, TSMC. Der Konzern beliefert unter anderem Nvidia und Apple mit Hochleistungschips.

    Passend zum Exportboom meldete TSMC am Donnerstag für September ein Umsatzwachstum von 54,6 Prozent auf 511,86 Milliarden Taiwan-Dollar. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz mit 1,49 Billionen Taiwan-Dollar ebenfalls einen Rekord und übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Aufschwung dürfte sich fortsetzen. Bereits im August waren Taiwans Exportaufträge um mehr als 70 Prozent gestiegen. Besonders gefragt waren Chips, KI-Server und weitere Rechenzentrumstechnologien. Für Oktober erwartet das Finanzministerium nun ein Exportwachstum zwischen 40 und 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Die Zahlen unterstreichen, wie stark Taiwan vom globalen Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Trotz steigender Energiekosten und geopolitischer Unsicherheiten investieren Technologiekonzerne weiterhin massiv in leistungsfähige Rechenzentren. Für Halbleiterhersteller wie TSMC bleibt das ein wichtiger Wachstumstreiber. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit der taiwanesischen Wirtschaft von den milliardenschweren KI-Investitionen internationaler Technologiekonzerne.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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