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    Besonders beachtet!

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    HelloFresh Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.10.2026

    Die HelloFresh Aktie notiert am 08.10.2026 mit +2,62 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - HelloFresh Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.10.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die HelloFresh Aktie am 08.10.2026

    Die HelloFresh Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,62 % auf 2,4850 zulegen. Das sind +0,0635  mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die HelloFresh Aktie um +3,48 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 2,4850. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für HelloFresh-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -37,27 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +4,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HelloFresh -60,36 % verloren.

    Während HelloFresh heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,14 %. Damit gehört HelloFresh heute zu den auffälligeren Werten.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,09 %
    1 Monat -12,11 %
    3 Monate -37,27 %
    1 Jahr -65,18 %
    Stand: 08.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 429,69 Mio.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,11 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,03 %.

    HelloFresh Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    HelloFresh

    +2,85 %
    +5,26 %
    -11,13 %
    -36,19 %
    -64,86 %
    -90,41 %
    -97,00 %
    -79,67 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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