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    Kursrutsch

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    Bitcoin: Diese wichtige Marke sollte jetzt halten!

    Der Bitcoin-Kursrutsch am Donnerstag hat auch den breiten Kryptomarkt ins Minus gedrückt. Jetzt sollte eine wichtige Marke halten.

    Für Sie zusammengefasst
    Kursrutsch - Bitcoin: Diese wichtige Marke sollte jetzt halten!
    Foto: Kanchanara - unsplash

    Anfang Oktober gab es technisch ein Golden Cross für Bitcoin: Und so zog die Kryptowährung auch deutlich wieder über die 84.000 US-Dollar. Es folgte sogar ein Ausbruch über die 86.000 US-Dollar, der aber schnell wieder abverkauft wurde. Denn seit Montag erfährt Bitcoin eine deutliche Wende.

    Und am Donnerstag fällt Bitcoin erneut um rund 3 Prozent: Die Marke von auf 83.000 US-Dollar wird getestet. Auch der Kurs von Ethereum sank um mehr als 5 Prozent auf rund 2.560 US-Dollar.

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    Warum fällt Bitcoin? Der Einsatz von Hebeln scheint den Abverkauf in ein Blutbad am Kryptomarkt verwandelt zu haben. Coinglass gibt an, dass über 1,25 Millionen Krypto-Trader in den letzten 24 Stunden liqudiert worden sind, in einem Volumen von 717,58 Milionen US-Dollar. Davon entfielen laut den CoinGlass-Daten auf Bitcoin selbst rund 185,83 Millionen US-Dollar, 174,95 Millionen US-Dollar waren Long-Liquidationen.

     

    Weil viele Anleger weiter steigende Kurse gewettet hatten, löste der Kursrückgang eine Kettenreaktion aus, einen sogenannten Long-Squeeze. Zwischen Mittwoch und Donnerstag mussten laut den Daten von Coinglass Positionen in einem Wert von über 400 Millionen US-Dollar geschlossen werden. 

    Wer mit beispielsweise einem 10er-Hebel auf der Longseite investiert war, dessen Position konnte bereits bei einem Kursrückgang von rund zehn Prozent vollständig liquidiert werden. Bei noch höheren Hebeln reichen entsprechend kleinere Kursbewegungen.

    Bitcoin

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    Entscheidend für den jüngsten Kursrutsch war daher weniger der Hebel einzelner Trader als die enorme Menge an gehebelten Positionen im Markt. Werden erste Positionen zwangsweise geschlossen, verstärkt der dadurch entstehende Verkaufsdruck den Kursrückgang und kann weitere Liquidationen auslösen.

    Auch kryptobezogene Aktien litten: Die Papiere von Strategy sind seit Montag um rund 6 Prozent gefallen, Coinbase und Circle verloren jeweils rund 4 Prozent.

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    Der Grund für den breit angelegten Einbruch am Kryptomarkt ist nicht nur der Einsatz von Hebeln, sondern besonders der makroökonomische Druck. Das Protokoll der Fed-Sitzung deutete auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr hin, zudem sprang die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen  auf über 5 Prozent.

    Der Kurseinbruch hat die jüngste bullische Dynamik von Bitcoin abrupt unterbrochen und die Sorgen eines weiteren Flash Crash im Oktober wiederbelebt.

    Nun ist entscheidend: Nach dem Scheitern der 87.000 US-Dollar-Marke, musss auf der Unterseite die 80.000 halten; sonst wird es ein turbulenter Herbst für die Kryptowährung.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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