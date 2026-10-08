Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Preis stieg auf 109,50 Dollar je Barrel
- Der Preis lag 0,91 Dollar über dem Vortag
- Der Korbpreis beruht auf wichtigen Opec-Sorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 109,50 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 0,91 Dollar mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Beobachte-r schrieb heute 09:56
Trump ist ein Lügner, er wollte nie ein Abkommen. Nach wie vor manipuliert dieser Typ die Welt mit seinen Gefassel. Seine Kumpels legen Aktien nach Absprachen mit ihm an um Geld zu machen.mitdiskutieren »
Richard_Wagner schrieb 05.10.26, 14:32
ShamrockJoe schrieb 01.10.26, 20:09
was haben die deiner Meinung nach mit dem Ölpreis zu tun?mitdiskutieren »
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