UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Nach optimistischen Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal erhöhte Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Die Volumina dürften höher ausgefallen sein als erwartet./rob/niw/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 43,89EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37,5

Kursziel alt: 37,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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