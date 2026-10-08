UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 34,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Zinsen dürften den Nettozinsertrag der niederländischen Großbank im dritten Quartal angetrieben haben, schrieb Johan Ekblom in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Prognose und die Marktschätzungen haben seiner Meinung nach Luft nach oben./rob/niw/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 29,55EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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