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    UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

    UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 34,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Zinsen dürften den Nettozinsertrag der niederländischen Großbank im dritten Quartal angetrieben haben, schrieb Johan Ekblom in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Prognose und die Marktschätzungen haben seiner Meinung nach Luft nach oben./rob/niw/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 29,55EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Johan Ekblom
    Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 34,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was eine Steigerung von +25,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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