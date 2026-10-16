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    Ihre wichtigsten Termine

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    Investor, TSMC, Schneider Electric und Travelers Cos stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Investor, TSMC, Schneider Electric und Travelers Cos stehen heute im Fokus!
    Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweden: Investor, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Q3-Umsatz
    13:00 Uhr, USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 8/26
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Export- und Importpreise 9/26
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 9/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 16.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    01:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    02:00USAUSAIWF Treffen
    04:00GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    04:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    05:30USAUSAFed-Chef Warsh spricht
    06:15KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    15:15USAUSAIndustrial Production (MoM)
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


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    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Im Markt positioniert bevor es losgeht
    18.10. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    19.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    19.10. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    alle Webinare anzeigen »

     

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