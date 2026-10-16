Ihre wichtigsten Termine
Investor, TSMC, Schneider Electric und Travelers Cos stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweden: Investor, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Q3-Umsatz
13:00 Uhr, USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 8/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Export- und Importpreise 9/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 9/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 16.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 01:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 02:00 USA IWF Treffen 04:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 04:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 05:30 USA Fed-Chef Warsh spricht 06:15 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 15:15 USA Industrial Production (MoM) 20:00 USA Monthly Budget Statement
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