UBS stuft ENEL auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,65 Euro belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu italienischen Energieversorgern beschäftigte sich Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona mit der Frage einer bevorstehenden Senkung des staatlich regulierten maximal zulässigen Kapitalkostenansatzes (WACC) im kommenden Jahr. Ihm zufolge sind die Auslösebedingungen für eine Senkung erfüllt. Er sieht für 2027 eine Spanne für den regulierten WACC von 5,1 bis 5,8 Prozent, im Vergleich zu 5,5 bis 6,2 Prozent im laufenden Jahr. Zudem verwies er darauf, dass eine Senkung bereits in die Aktienkurse eingepreist sei./ck/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 8,763EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,65
Kursziel alt: 10,65
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,65
Kursziel alt: 10,65
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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