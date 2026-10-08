ANALYSE-FLASH
DZ Bank erhöht fairen Wert für Siemens Energy - 'Halten'
- Fairer Wert der Aktie steigt von 128 auf 157 Euro
- 2025/26 wohl leicht über dem erhöhten Ausblick
- 2026/27 etwa Konsens, 2030-Ziele dürften steigen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siemens Energy von 128 auf 157 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Halten" belassen. Alexander Hauenstein rechnet mit einem leichten Übertreffen des mit dem dritten Geschäftsquartal erhöhten Ausblicks für 2025/26 sowie mit Prognosen für 2026/27 in etwa auf Konsensniveau. Dies schrieb er in einer Einschätzung am Donnerstag angesichts der bevorstehenden Zahlen des Energietechnikkonzerns für das vierte Geschäftsquartal. Die Mittelfristziele 2030 dürften steigen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 142,1 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +41,46 %/+73,29 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Du warst zu oft im Grünspan und hast stairway to heaven gehört.🤣🤣🤣
Aber ernsthaft, die Phase des hin und her in einer gewissen range ist für mich ok, wenn man schaut wo man herkommt, mutige verdienen damit💪. Ich nicht, ich hab Geduld.
Grüße Lance
"Ehrlich gesagt ist SiemensEnergy die einzige DAX-Aktie, die ich derzeit noch interessant finde."