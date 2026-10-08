Eloro Resources durchschneidet bei Erweiterungsbohrungen im Rahmen seines Iska-Iska-Projekts im Departement Potosí im Süden Boliviens 87,10 Meter mit einem Gehalt von 73,26 g/t Silber und 0,18 % Zinn sowie 17,90 Meter mit einem Gehalt von 190,50 g/t Silber und 0,45 % Zinn

Highlights:

Im Iska-Iska-Projekt von Eloro Resources laufen derzeit Erweiterungs-Diamantbohrungen, die auf die Erweiterung und mögliche Aufwertung der angezeigten Mineralressourcen abzielen, um den Prozess der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) zu unterstützen. Diese Maßnahmen erfolgen, nachdem die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) Ende April 2026 erfolgreich abgeschlossen wurde.

DSB-96, ein Step-out-Bohrloch, das 70 m südlich von Bohrloch DSB-61 gebohrt wurde , durchteufte 87,10 Meter mit einem Gehalt von 73,26 g/t Silber (Ag) und 0,18 % Zinn (Sn), beginnend bei 40,40 Metern innerhalb eines breiteren Abschnitts von 126,10 m mit einem Gehalt von 54,92 g/t Ag, beginnend bei 40,40 m. Zudem wurden 17,9 m mit einem Gehalt von 190,50 g/t Ag und 0,45 % Sn innerhalb eines breiteren Abschnitts von 48,00 m mit einem Gehalt von 83,28 g/t Ag und 0,30 % Sn ab der Oberfläche (0 m) durchteuft.

Die Bohrung DSB-96 (noch im Gange) durchteufte zudem die folgenden mineralisierten Abschnitte: 30,00 m mit einem Gehalt von 36,45 g/t Ag, beginnend bei 385,50 m. 4,50 m mit einem Gehalt von 40,67 g/t Ag und 0,11 % Sn , beginnend bei 270,00 m, 7,50 m mit einem Gehalt von 34,60 g/t Ag und 0,11 % Sn, beginnend bei 228,00 m, sowie 12,00 m mit einem Gehalt von 32,25 g/t Ag, beginnend bei 301,50 m, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 46,50 m mit einem Gehalt von 23,77 g/t Ag, beginnend bei 228,00 m.



DSB-94, ein Step-out-Bohrloch, dessen Bohrung 78 m nordwestlich des Entdeckungsbohrlochs DSB-87 angelegt wurde, durchteufte 42,00 m mit einem Gehalt von 38,98 g/t Ag , beginnend bei 247,90 m, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 79,50 m mit einem Gehalt von 30,83 g/t Ag, beginnend bei 210,40 m.

Die Bohrung DSB-94 durchteufte außerdem: einen Zinnabschnitt von 43,50 m mit einem Gehalt von 0,16 % Sn, beginnend bei 343,90 m; 7,50 m mit einem Gehalt von 71,96 g/t Ag, beginnend bei 330,40 m.



DSB-95, ein Step-out-Bohrloch, das 91 m nordwestlich des Entdeckungsbohrlochs DHK-31 gebohrt wurde, durchteufte folgende Gold (Au)-Polymetall-Abschnitte:

6,00 m mit einem Gehalt von 1,15 g/t Au, 42,50 g/t Ag, 8,07 % Zink (Zn) und 1,23 % Blei (Pb) , beginnend bei 115,50 m; sowie 7,50 m mit einem Gehalt von 0,48 g/t Au, 1,52 % Zn und 0,46 % Pb, beginnend bei 31,50 m.

Die Bohrung DSB-95 durchteufte außerdem:

7,50 m mit einem Gehalt von 2,61 % Zn, 0,32 % Pb und 10,50 g/t Ag, beginnend bei 414 m;

3,00 m mit einem Gehalt von 48,50 g/t Ag, 11,37 % Zn und 2,30 % Pb, beginnend bei 378 m.

3,00 m mit einem Gehalt von 1,72 % Zn und 0,54 % Pb, beginnend bei 213 m.

3,00 m mit einem Gehalt von 2,65 % Zn und 0,39 % Pb, beginnend bei 145,50 m.

Hinweis: Die tatsächliche Mächtigkeit beträgt etwa 80 % der Kernlänge.

TORONTO / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, neue Untersuchungsergebnisse aus drei Bohrlöchern (DSB-94, DSB-95 und DSB-96) der ersten Phase seines erweiterten Diamantbohrprogramms im Iska-Iska-Projekt im Departement Potosí im Süden Boliviens bekannt zu geben.

DSB-94 wurde innerhalb der Silber (Sn)-Domäne im westlichen Teil der potenziellen Startgrube gebohrt, die etwa 1.300 m lang, 500 m breit und 500 m tief ist. DSB-95 wurde innerhalb der neu definierten epithermalen Gold-Silber-Zink-Blei-Domäne im östlichen Teil der potenziellen Startgrube gebohrt, während DSB-96 innerhalb der zentralen polymetallischen Domäne gebohrt wurde. DSB-96 befindet sich noch in der Bohrung und wird nach einer etwa 45-tägigen Unterbrechung aufgrund technischer und logistischer Probleme wieder aufgenommen.

Die Ergebnisse dieser drei Bohrlöcher erweitern die bekannten Ausdehnungsbereiche der jeweiligen mineralisierten Zonen weiter. Die erste Phase des ersten Erweiterungsbohrprogramms umfasst Bohrungen von insgesamt ca. 10.000 m, verteilt auf etwa 30 Bohrlöcher, wobei die ersten drei Bohrlöcher eine Gesamtlänge von 1.459,23 m aufweisen.

Abbildung 1 zeigt die Lage der gemeldeten Bohrlöcher, Tabelle 1 listet die wesentlichen Untersuchungsergebnisse auf und Tabelle 2 enthält die Bohrlochkoordinaten.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: „Wir freuen uns, diese Ergebnisse bekannt zu geben, die hochgradige Abschnitte bestätigen, insbesondere in den Bohrlöchern DSB-94 und DSB-96. Diese hochgradigen polymetallischen Abschnitte deuten auf einen konsistenten Mineralisierungstrend im zentralen Teil der potenziellen Startgrube hin. Diese ersten positiven Ergebnisse aus dem Erweiterungsbohrprogramm 2026 bilden einen soliden Start, während wir daran arbeiten, die angezeigte Mineralressource zur Unterstützung der geplanten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu erweitern. Wir liegen weiterhin im Zeitplan, die erste 10.000-Meter-Phase des Erweiterungsbohrprogramms bis zum Jahresende abzuschließen.“

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President für Exploration und Betrieb bei Eloro in Lateinamerika, fügte hinzu: „Die mineralisierten Abschnitte in den Bohrlöchern DSB-94, DSB-95 und DSB-96 verdeutlichen die Vielfältigkeit der Mineralisierung in der Santa-Barbara-Zone, die sich vom Sn-Ag-Gebiet im Westen bis zum Ag-Zn-Pb-Au-Polymetallgebiet im Osten erstreckt. Diese Ergebnisse bestätigen erneut den ausgedehnten polymetallischen Charakter des Systems mit weit verbreiteten Mehrfach-Überlagerungen, die wahrscheinlich aus durchlässigen Gesteinsformationen, darunter Brekzien und Dazite, durch ausgedehnte Kluft- und Verwerfungssysteme ausgefällt wurden. Diese geologische Situation hat zu hochgradigen Erzlagerstätten geführt, die das Potenzial haben, zum Bestand der angezeigten Mineralressource beizutragen.“

Dr. Arce fuhr fort: „Diese hochgradigen mineralisierten Zonen sind in alle Richtungen und in die Tiefe hin offen. Dementsprechend haben weitere Erweiterungsbohrungen das Potenzial, die angezeigte Mineralressource in der Santa-Barbara-Zone weiter abzugrenzen und zu erweitern.“

Abbildung 1: Lageplan der Erweiterungs-Diamantbohrlöcher, Zone Santa Barbara, Iska Iska. Die gelben Kreise markieren die Lage der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher DSB-94, DSB-95 und DSB-96.

Tabelle 1: Ergebnisse der Definitions-Diamantbohrungen zum 4. Oktober 2026, Santa Barbara, Iska Iska

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Ag Zn Pb Sn Ag-Äquivalent g/t % % % g/t DSB-94 12,40 16,90 4,50 51,73 0,00 0,05 0,08 57,36 72,40 73,90 1,50 60,70 0,00 0,39 0,11 72,54 84,40 89,65 5,25 16,63 0,00 0,01 0,04 20,50 121,90 129,40 7,50 15,50 0,00 0,02 0,06 21,27 187,90 189,40 1,50 7,30 0,00 0,09 0,16 28,73 210,40 289,90 79,50 30,83 0,00 0,11 0,05 34,97 Inkl. 247,90 289,90 42,00 38,98 0,00 0,12 0,06 44,06 310,90 312,40 1,50 4,90 0,01 1,48 0,00 22,41 316,90 318,40 1,50 5,30 0,00 0,16 0,10 20,47 330,40 337,90 7,50 71,96 0,00 0,06 0,02 67,04 343,90 387,40 43,50 10,90 0,02 0,05 0,16 32,37 397,90 399,40 1,50 0,30 0,02 0,00 0,12 15,83 DSB-96 0,00 48,00 48,00 83,28 0,00 0,12 0,30 114,61 Inkl. 24,00 41,99 17,90 190,5 0,00 0,07 0,45 228,03 40,40 166,50 126,10 54,92 0,01 0,24 0,10 64,53 Inkl. 40,40 127,50 87,10 73,26 0,00 0,14 0,18 89,89 202,50 207,00 4,50 34,33 0,10 0,08 0,06 41,2 228,00 274,50 46,50 23,77 0,24 0,12 0,08 37,53 Inkl. 228,00 235,50 7,50 34,6 0,07 0,18 0,11 48,79 Inkl. 243,00 255,00 12,00 31,25 0,18 0,10 0,06 40,24 Inkl. 270,00 274,50 4,50 40,67 0,07 0,04 0,11 51,76 286,50 288,00 1,50 58,00 0,04 0,09 0,10 66,28 301,50 313,50 12,00 32,25 0,01 0,02 0,06 36,27 333,00 334,50 1,50 46,00 0,20 0,13 0,18 69,08 336,00 337,50 1,50 43,00 0,07 0,08 0,16 60,83 343,50 352,50 9,00 8,50 0,34 0,02 0,03 17,71 385,50 415,50 30,00 36,45 0,07 0,02 0,05 39,99 456,00 457,50 1,50 31,00 0,10 0,27 0,07 41,57 520,50 526,50 6,00 2,38 0,06 0,02 0,17 26,2 540,00 541,50 1,50 1,00 0,01 0,01 0,14 19,77 545,25 546,75 1,50 6,00 0,09 0,04 0,26 42,06 550,50 553,50 3,00 1,50 0,05 0,01 0,33 46,16

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Ag Zn Pb Sn Au Ag-Äquivalent g/t % % % g/t g/t DSB-95 7,50 12,00 4,50 11,83 0,16 0,19 0,00 0,18 27,22 18,75 21,00 2,25 9,67 0,01 0,28 0,00 0,32 32,25 27,00 28,50 1,50 1,00 0,60 1,13 0,00 0,02 27,34 31,50 39,00 7,50 6,40 1,52 0,46 0,01 0,48 70,56 61,50 63,00 1,50 2,00 0,04 0,01 0,00 0,34 24,17 64,50 66,00 1,50 0,50 0,02 0,00 0,00 0,22 14,84 70,50 72,00 1,50 8,00 0,03 0,02 0,00 1,68 112,41 102,00 103,50 1,50 1,00 1,65 0,23 0,01 0,01 36,04 115,50 121,50 6,00 42,50 8,07 1,23 0,03 1,15 280,93 128,25 129,00 0,75 3,00 3,23 1,19 0,02 1,24 157,18 138,00 139,50 1,50 1,75 2,26 0,58 0,01 0,53 84,59 142,50 144,00 1,50 1,00 1,49 0,41 0,01 0,50 66,50 145,50 148,50 3,00 1,50 2,65 0,39 0,00 0,01 56,91 198,00 199,50 1,50 118,00 1,39 1,34 0,00 0,39 170,70 213,00 216,00 3,00 11,50 1,72 0,54 0,01 0,01 50,58 250,50 251,25 0,75 25,00 4,31 1,19 0,01 0,01 119,42 378,00 381,00 3,00 48,50 11,37 2,30 0,03 0,08 294,99 414,00 421,50 7,50 10,50 2,61 0,32 0,00 0,02 64,23 456,00 457,50 1,50 202,00 1,75 2,61 0,01 0,01 243,31

Hinweis: Für die Berechnung des Silberäquivalents wurden die im Dreijahresdurchschnitt ermittelten Metallpreise herangezogen: Ag = 41,82 US-Dollar/Unze; Sn = 16,20 US-Dollar/Pfund; Zn = 1,33 US-Dollar/Pfund; Pb = 0,91 US-Dollar/Pfund; und Au = 3.175,20 US-Dollar/Unze.

Tabelle 2: Übersicht über die Koordinaten der Diamantbohrlöcher, die bis zum 4. Oktober 2026 bei Iska Iska fertiggestellt wurden

Bohrloch-Nr. Typ Ostkoordinate des Bohrlochs Anschlagpunkt-Nordkoordinate Höhe (ü. NN) Azimut Winkel Bohrlochlänge (m) DSB-94 S 205157 7656097 4322 225° -85° 400,00 DSB-95 S 205517 7656316 4171 225° -75° 500,40 DSB-96 S 205302 7656030 4259 225° -60° 555,00 Zwischen-summe 1.455,40

Erweiterungsbohrprogramm, potenzielles Startgrubengebiet Santa Barbara

Die Bohrung DSB-94 wurde im Silber-Zinn-Gebiet im westlichen Teil des potenziellen Startgrubenbereichs durchgeführt, während sich die Bohrung DSB-95 im neu definierten epithermalen Gold-Silber-Zink-Blei-Gebiet im östlichen Teil des potenziellen Startgrubenbereichs befindet und die Bohrung DSB-96 im zentralen polymetallischen Gebiet liegt.

DSB-96, ein 70 m südlich von Bohrloch DSB-61 gebohrtes Step-out-Bohrloch , durchteufte 87,10 Meter mit einem Gehalt von 73,26 g/t Ag und 0,18 % Sn, beginnend bei 40,40 Metern, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 126,10 m mit einem Gehalt von 54,92 g/t Ag, beginnend bei 40,40 m. Zudem wurden 17,9 m mit einem Gehalt von 190,50 g/t Ag und 0,45 % Sn innerhalb eines breiteren Abschnitts von 48,00 m mit einem Gehalt von 83,28 g/t Ag und 0,30 % Sn ab der Oberfläche (0 m) durchteufte.

Die Bohrung DSB-96 durchteufte zudem die folgenden mineralisierten Abschnitte: 30,00 m mit einem Gehalt von 36,45 g/t Ag, beginnend bei 385,50 m. 4,50 m mit einem Gehalt von 40,67 g/t Ag und 0,11 % Sn, beginnend bei 270,00 m, 7,50 m mit einem Gehalt von 34,60 g/t Ag und 0,11 % Sn, beginnend bei 228,00 m, sowie 12,00 m mit einem Gehalt von 32,25 g/t Ag, beginnend bei 301,50 m, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 46,50 m mit einem Gehalt von 23,77 g/t Ag, beginnend bei 228,00 m. 12,00 m mit einem Gehalt von 32,25 g/t Ag, beginnend bei 301,50 m. 3,00 Meter mit einem Gehalt von 0,33 % Sn, beginnend bei 550,50 m.



DSB-94, ein Step-out-Bohrloch, dessen Bohrung 78 m nordwestlich des Entdeckungsbohrlochs DSB-87 begann, durchteufte 42,00 m mit einem Gehalt von 38,98 g/t Ag ab 247,90 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 79,50 m mit einem Gehalt von 30,83 g/t Ag ab 210,40 m.

Die Bohrung DSB-94 durchteufte außerdem: einen Zinnabschnitt von 43,50 m mit einem Gehalt von 0,16 % Sn, beginnend bei 343,90 m; 7,50 m mit einem Gehalt von 71,96 g/t Ag, beginnend bei 330,40 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 60,70 g/t Ag, beginnend bei 72,40 m. 4,50 m mit einem Gehalt von 51,73 g/t Ag, beginnend bei 12,40 m.



DSB-95, ein 91 m nordwestlich des Entdeckungsbohrlochs DHK-31 gebohrtes Step-out-Bohrloch, durchteufte folgende Gold (Au)-Polymetall-Abschnitte: 6,00 m mit einem Gehalt von 1,15 g/t Au, 42,50 g/t Ag, 8,07 % Zn und 1,23 % Pb, beginnend bei 115,50 m; und 7,50 m mit einem Gehalt von 0,48 g/t Au, 1,52 % Zn und 0,46 % Pb, beginnend bei 31,50 m.

Die Bohrung DSB-95 durchteufte außerdem: 7,50 m mit einem Gehalt von 2,61 % Zn, 0,32 % Pb und 10,50 g/t Ag, beginnend bei 414 m. 3,00 m mit einem Gehalt von 48,50 g/t Ag, 11,37 % Zn und 2,30 % Pb, beginnend bei 378 m. 3,00 m mit einem Gehalt von 1,72 % Zn und 0,54 % Pb, beginnend bei 213 m. 3,00 m mit einem Gehalt von 2,65 % Zn und 0,39 % Pb, beginnend bei 145,50 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 202,00 g/t Ag, 1,75 % Zn und 2,61 % Pb , beginnend bei 456,00 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 118,00 g/t Ag, 1,39 % Zn und 1,34 % Pb beginnend bei 198,00 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 1,68 g/t Au, beginnend bei 70,50 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 1,65 % Zn, beginnend bei 102 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 0,53 g/t Au und 2,26 % Zn, beginnend bei 138 m. 1,50 m mit einem Gehalt von 0,50 g/t Au, 1,49 % Zn und 0,41 % Pb, beginnend bei 142,50 m. 0,75 m mit einem Gehalt von 1,24 g/t Au, 3,23 % Zn und 1,19 % Pb, beginnend bei 128,25 m. 0,75 m mit einem Gehalt von 4,31 % Zn und 1,19 % Pb, beginnend bei 250,50 m.



Qualifizierte Person

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President für Lateinamerika bei Eloro und Geschäftsführer der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., sowie eine qualifizierte Person („QP“) gemäß der Definition in National Instrument („NI“) 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Arce, der über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und umfassende Fachkenntnisse im Bergbau in mehreren Ländern Nord- und Südamerikas verfügt, leitet das gesamte technische Programm und beaufsichtigt alle Feldarbeiten, die in Iska Iska durchgeführt werden.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne; bei beiden handelt es sich um große, international akkreditierte Labore. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro (Bolivien) als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza aufbereitet, wobei die Pulps zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima geschickt wurden. Die an AHK Laboratories gesendeten Bohrkernproben werden ebenfalls von AHK in Tupiza aufbereitet, wobei die Probenpulpe an das AHK-Labor in Lima, Peru, weitergeleitet wird.

Silber (Ag), Zink (Zn) und Blei (Pb) werden mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) unter Verwendung einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode analysiert; Zinn (Sn) wird mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) und Gold (Au) mittels Feuerprobe an 50-g-Proben mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert. Die AAS misst das absorbierte Licht, um Elemente zu quantifizieren, während ICP-Verfahren wie ICP-OES oder ICP-MS das emittierte Licht oder Ionen messen, um Elemente zu bestimmen. Die XRF nutzt fluoreszierende Röntgenstrahlen, um Atome anzuregen und Röntgenstrahlen zu emittieren, die das Vorhandensein und die Konzentration von Zinn anzeigen. Die Probenmenge bei der ICP-Analyse liegt typischerweise zwischen 100 mg (0,1 g) und 1 g, bei der AAS beträgt sie in der Regel weniger als 100 mg (0,1 g) und bei der XRF idealerweise weniger als 75 µm.

Regelmäßig werden Vergleichsmessungen zwischen ALS und AHK als QA/QC-Kontrolle durchgeführt. AHK folgt denselben Analyseprotokollen wie ALS und wendet dieselben QA/QC-Protokolle an, mit Ausnahme von Zinn (Sn), für das bei AHK eine Natriumperoxid-Schmelze gefolgt von ICP verwendet wird. Vergleichsmessungen der Zinn-Ergebnisse von ALS und AHK zeigen keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden unterschiedlichen Analysetechniken.

Eloro wendet ein branchenübliches QA/QC-Programm an, bei dem in jede in beiden Laboren analysierte Probencharge Standardproben, Leerproben und Doppelproben eingefügt werden, wobei ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor gesendet werden. Die Kontrollergebnisse werden regelmäßig überwacht.

Über Iska Iska

Das polymetallische Silber-Zinn-Projekt Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, lizenzgebührenfreies Grundstück, das sich 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosí im Süden Boliviens befindet. Eloro hält über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99-prozentige Beteiligung am Joint Venture sowie eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung an Iska Iska.

Iska Iska ist ein bedeutender porphyr-epithermaler Silber-Zinn-Polymetallkomplex, der mit einer im Miozän eingestürzten und wieder aufgetretenen Caldera in Verbindung steht und auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, dazitischen Kuppeln und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera misst 1,6 km mal 1,8 km und weist eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km auf. Das Alter der Mineralisierung entspricht dem von Cerro Rico de Potosí und anderen bedeutenden Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi, die sich alle entlang desselben allgemeinen geologischen Trends befinden.

Eloro begann am 13. September 2020 mit Untertage-Diamantbohrungen aus den Untertagebauwerken von Huayra Kasa in Iska Iska. Am 26. Januar 2021 gab Eloro bedeutende Ergebnisse der ersten Bohrungen am Santa-Barbara-Breccia-Pipe (SBBP) bekannt, darunter das Entdeckungsbohrloch DHK-15, das 29,53 g Ag/t, 0,078 g Au/t, 1,45 % Zn, 0,59 % Pb, 0,080 %Cu und 0,056 % Sn über 257,5 m ab der Oberfläche ergab. Nachfolgende Bohrungen haben das Vorhandensein einer polymetallischen Silber-Zinn-Mineralisierung mit bedeutenden Gehalten im SBBP und im angrenzenden Central Breccia Pipe (CBP) bestätigt. Eine umfangreiche mineralisierte Zone, die entlang des Streichs und in Fallrichtung offen ist, erstreckt sich um beide großen Brekzienröhren herum. Kontinuierliche Rinnenproben entlang der Wände des Santa-Barbara-Stollens östlich des SBBP ergaben Durchschnittsgehalte von 164,96 g Ag/t, 0,46 %Sn, 3,46 % Pb und 0,14 % Cu über 166 m, einschließlich 446 g Ag/t, 9,03 % Pb und 1,16 % Sn über 56,19 m. Das westliche Ende des Stollens schneidet das Ende des SBBP.

Seit dem ersten Entdeckungsbohrloch hat Eloro eine Reihe bedeutender Bohrergebnisse aus dem SBBP und der umgebenden mineralisierten Zone veröffentlicht, die zusammen mit geophysikalischen Daten eine ausgedehnte Zielzone definiert haben. Am 17. Oktober 2023 reichte Eloro den technischen Bericht gemäß NI 43-101 ein, in dem die erste abgeleitete Mineralressource (MRE) für Iska Iska dargelegt ist, die von dem unabhängigen Beratungsunternehmen Micon International Limited erstellt wurde. Die MRE wurde für zwei Domänen angegeben: die polymetallische (Ag-Zn-Pb) Domäne, die sich hauptsächlich im Osten und Süden der Lagerstätte Santa Barbara befindet, und die Zinn-Domäne (Sn-Ag-Pb), die sich hauptsächlich im Westen und Norden erstreckt.

Die am 23. Januar 2024 veröffentlichten Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen einer 6,3 Tonnen schweren PQ-Bohrkern-Massenprobe, die repräsentativ für den höhergradigen polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Domäne, ergaben einen deutlich höheren durchschnittlichen Silbergehalt von 91 g Ag/t im Vergleich zum gewichteten Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Zwillingsbohrlöcher von 31 g Ag/t, was stark darauf hindeutet, dass der durchschnittliche Silbergehalt in den ursprünglichen Zwillingsbohrlöchern aufgrund der wesentlich geringeren Probengröße wahrscheinlich deutlich zu niedrig angegeben wurde.

Das Unternehmen berichtete am 30. Juli 2024, dass aktualisierte Modellierungen des potenziellen Startgrubenbereichs in der Zone Santa Barbara die Bedeutung weiterer Bohrungen unterstreichen, um den Gehalt und die Ausdehnung der Mineralressource in diesem Gebiet besser abzugrenzen. Bereiche mit höhergradigen Ressourcen weisen in der Regel eine deutlich bessere Bohrdichte auf, doch die Bohrlöcher außerhalb des potenziellen Kerngrubenbereichs sind zu weit voneinander entfernt, um eine genaue Gehaltsschätzung zu ermöglichen.

Am 4. September 2024 gab das Unternehmen die Wiederaufnahme der Definitionsbohrungen im potenziellen Startgrubenbereich bei Santa Barbara bekannt. Der Schwerpunkt lag dabei auf einem Infill- und Step-out-Bohrprogramm, um die gesamte vertikale und laterale Ausdehnung der hochgradigen Zinn- und Silbermineralisierung besser abzugrenzen und die hochgradige Zinnmineralisierung nach Westen sowie die Silbermineralisierung in den zentralen und westlichen Teilen zu erweitern. Zudem sollten Lücken geschlossen werden, die im Mineralressourcenmodell zuvor als niedriggradig oder als internes Abraumgestein eingestuft worden waren, und Bohrungen in einem dichteren Raster von 50 m × 50 m durchgeführt werden. Frühere Bohrungen haben gezeigt, dass Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung in der Regel eine deutlich höhere Bohrdichte aufweisen, während die Bohrlöcher außerhalb des Kerngebiets zu weit auseinander liegen, um eine genaue Gehaltsschätzung zu ermöglichen. Diese erhöhte Bohrdichte ist besonders wichtig für die Abgrenzung der Ausdehnung der hochgradigen silber- und zinnhaltigen Strukturen sowie für die Einstufung der Mineralressourcen von „abgeleitet“ zu „angezeigt“, was einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtgehalt und die Ressourcen hat, die in die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) einfließen werden.

Seit dem 4. September 2024 hat das Unternehmen im potenziellen Startgrubenbereich der Santa-Barbara-Zone in zwei getrennten Phasen der Diamantbohrungen 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 14.085,80 Metern zur Abgrenzung durchgeführt. Bei diesen Bohrungen wurden weiterhin starke, breite Zonen und hochgradige Mineralisierungen mit guter Kontinuität sowohl im vorherrschenden Zinn-Silber-Bereich im Westen (15 Bohrlöcher) als auch im vorherrschenden Silber-Zink-Polymetall-Bereich im Osten (12 Bohrlöcher) durchteuft. Beide Zonen bleiben entlang und quer zum Streich sowie in Abwärtsrichtung offen.

Die Abschnitte von 151,47 g Ag/t auf 135 m in Bohrloch DSB-75; 66,90 g Ag/t auf 289,13 m in Bohrloch DSB-68; 126,10 g Ag/t auf 122,03 m, 127,49 g Ag/t auf 41,25 m und 49,71 g Ag/t auf 142,50 m in Bohrloch DSB-69; sowie 45,71 g Ag/t auf 81,00 m und 30,08 g Ag/t auf 255,75 m in Bohrloch DSB-70 bestätigen das Vorhandensein weiterer Silbervorkommen mit Gehalten von über 50 g Ag/t. Darüber hinaus belegen zinnreiche Vorkommen wie 1,39 % Sn auf 33 m, 0,74 % Sn auf 87 m, die in Bohrloch DSB-72 gefunden wurden, sowie 0,55 % Sn auf 49,5 m, 0,34 % Sn auf 91,5 m sowie 0,31 % Sn auf 103,5 m in Bohrloch DSB-74 belegen das Vorhandensein durchgängiger hochgradiger Zinnvorkommen in der Zone Santa Barbara. Das Vorkommen von Abschnitten wie 1,41 % Zn auf 151,50 m in Bohrloch DSB-91, 1,77 % Zn auf 238,50 m und 1,72 % Zn auf 456 m in Bohrloch DSB-88 weist auf durchgehende Zn- (und Pb-)Erzadern auf dem Grundstück hin.

Die Ausdehnung der Zone „Potential Starter Pit“ wurde durch die Bohrung DSB-92 erweitert, die 90 Meter mit einem Gehalt von 61,05 g/t Ag und 0,20 % Sn durchschnitten hat, darunter: 15,00 Meter mit einem Gehalt von 173,30 g/t Ag, 0,15 % Sn und 1,59 g/t Au. Zudem wurden 238,50 Meter mit einem Gehalt von 1,77 % Zn und 0,57 % Pb durchteuf, darunter 204 Meter mit einem Gehalt von 2,06 % Zn und 0,62 % Pb. DSB-93 durchteufte den bislang höchsten Silberabschnitt bei Iska Iska mit 72,00 Metern mit einem Gehalt von 294,81 g/t Ag und 0,44 % Pb. Diese Ergebnisse haben die hochgradige Zinn- und Silber- sowie die polymetallische (Ag-Sn-Zn-Pb) Mineralisierung und die Ausdehnung dieses großen mehrphasigen hydrothermalen Systems bei Iska Iska um mindestens 200 m in seitlicher Richtung weiter ausgedehnt.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Bergbauentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetall-Liegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hält über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99-prozentige Beteiligung am Joint Venture sowie eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am hochprospektiven Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann – ein bedeutender Lagerstättentyp im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro sowie in den bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen zugängliches, abgabenfreies Grundstück. Eloro hält außerdem eine Beteiligung von 82 % am Gold-/Silber-Projekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Vorsitzender und CEO, oder an Jorge Estepa, Vizepräsident, unter der Telefonnummer +1 (416) 868-9168.

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Die Eloro Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 0,961EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.