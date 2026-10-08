JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal vor der Bilanz für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. Das größte Risiko gehe vom Segment für Luxuskosmetik aus, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Donnerstag. Denn hier unterstellten die Konsensschätzungen eine bessere Entwicklung, als es die Markttrends nahelegten. Aus regionaler Sicht könnte Lateinamerika enttäuschen, belastet von der anhaltenden konjunkturellen Schwäche und problematischen Lieferketten in Mexiko./rob/bek/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 372,6EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 361
Kursziel alt: 361
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 361
Kursziel alt: 361
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte