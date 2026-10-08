JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal vor der Bilanz für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. Das größte Risiko gehe vom Segment für Luxuskosmetik aus, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Donnerstag. Denn hier unterstellten die Konsensschätzungen eine bessere Entwicklung, als es die Markttrends nahelegten. Aus regionaler Sicht könnte Lateinamerika enttäuschen, belastet von der anhaltenden konjunkturellen Schwäche und problematischen Lieferketten in Mexiko./rob/bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 372,6EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 361

Kursziel alt: 361

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

