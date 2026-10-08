Regierung erhöht Prognose und rechnet mit 1,3 Prozent Wachstum für 2026
Für Sie zusammengefasst
- Bundesregierung erwartet 1,3 Prozent Wachstum
- Der Ausblick fällt deutlich optimistischer aus
- Im Frühjahr rechnete die Regierung mit 0,5 Prozent
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent. Damit blickt sie deutlich optimistischer auf die wirtschaftliche Entwicklung als noch im Frühjahr, als sie von 0,5 Prozent ausgegangen war./hrz/DP/nas
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