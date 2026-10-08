UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" belassen. Seinen am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der europäischen Getränkehersteller überschrieb Sanjeet Aujla mit "Auf der Suche nach außergewöhnlichen Wachstumsstories". Ihm zufolge gehören zu diesen Unternehmen Campari und Coca-Cola HBC (CCH). Zudem fügte er unter anderem auch den Brauereikonzern AB Inbev hinzu, wobei hier das dritte Quartal nicht der entscheidende Faktor sei. Er bevorzugt unter den Brauereien dennoch Heineken wegen dessen steigender Absatzmengen. Bei Diageo sieht er unterdessen nur punktuelle Verbesserungen in den USA./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 18,88EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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