Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Bawag, BHP, Jefferies, Trade Desk und DSM-Firmenich
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Österreich: Bawag, Q3-Zahlen
23:30 Uhr, Großbritannien: BHP, Produktionsbericht Q1/27
Schweiz: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
USA: Jefferies, Investorentag
USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung
Konjunkturdaten
04:00 Uhr, China: BIP Q3/26
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 9/26
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 9/26
04:00 Uhr, China: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 19.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:15 JPN Rede von BoJ-Gouverneur Ueda 03:20 EUR Rede von Sleijpen der EZB 03:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 08:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:30 CAN BoC Consumer Price Index Core (MoM) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN Consumer Price Index (YoY) 14:30 CAN BoC Consumer Price Index Core (YoY) 16:30 CAN Bank of Canada Business Outlook Survey
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