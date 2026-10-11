90-Milliarden-Dollar-Wahnsinn: Wird der KI-Boom zur Schuldenfalle?

Der KI-Boom erreicht eine neue Dimension. Broadcom , Oracle und SpaceX bereiten milliardenschwere Finanzierungsdeals vor, um den Ausbau ihrer Rechenkapazitäten voranzutreiben. Dabei setzen die Unternehmen zunehmend auf Kredite und institutionelle Investoren. Allein die geplanten Finanzierungen von Broadcom und SpaceX könnten zusammen mehr als 90 Milliarden US-Dollar erreichen, berichtet das Wall Street Journal. Der US-Chipkonzern Broadcom arbeitet dem Bericht zufolge an einer Finanzierung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar für gemeinsam mit OpenAI entwickelte Spezialchips. Zu den möglichen Geldgebern gehören die Investmentgesellschaften Apollo Global Management und Blackstone. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium. Ein Abschluss wird vor Jahresende angestrebt.

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Hintergrund ist die im Oktober 2025 angekündigte Partnerschaft zwischen Broadcom und OpenAI. Beide Unternehmen wollen bis Ende 2029 KI-Beschleuniger mit einer Gesamtleistung von zehn Gigawatt bereitstellen. Der erste speziell für OpenAI entwickelte Chip mit dem Namen Jalapeño wurde bereits im Juni vorgestellt. Er soll insbesondere den Betrieb großer Sprachmodelle effizienter machen und die Abhängigkeit von Nvidia reduzieren. Parallel dazu verhandelt Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX über eine Finanzierung von 40 Milliarden US-Dollar für Nvidia-Chips. Geplant sind Medienberichten zufolge Bankkredite über zehn Milliarden US-Dollar sowie Anleihen im Umfang von 30 Milliarden US-Dollar. Apollo soll bei der Finanzierung eine führende Rolle spielen.

Auch Oracle führt Gespräche mit Apollo und Goldman Sachs über die Finanzierung weiterer KI-Chips. Dabei könnten Investoren die Hardware über eigens gegründete Gesellschaften erwerben und anschließend langfristig an Oracle vermieten. So ließen sich die hohen Anschaffungskosten über einen längeren Zeitraum verteilen, ohne dass Oracle sämtliche Investitionen unmittelbar selbst finanzieren müsste.

KI-Boom wird zunehmend zum Schuldenboom

Die Deals verdeutlichen, wie kapitalintensiv der Wettlauf um künstliche Intelligenz geworden ist. Während finanzstarke Konzerne wie Microsoft, Alphabet und Amazon einen erheblichen Teil ihrer Investitionen aus eigenen Mitteln bestreiten können, benötigen andere Unternehmen zunehmend externe Geldgeber.

Für Nvidia und Broadcom versprechen die gigantischen Hardwarebestellungen weitere Wachstumschancen. Gleichzeitig profitieren Finanzinvestoren wie Apollo und Blackstone von der steigenden Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen.

Doch die Risiken wachsen. Die milliardenschweren Investitionen müssen sich erst durch entsprechende Einnahmen aus KI-Anwendungen und Cloud-Diensten amortisieren. Steigende Zinsen und mögliche Überkapazitäten könnten die Finanzierung zusätzlich erschweren. Besonders bei SpaceX zeigen sich bereits erste Warnsignale: Die Kosten für Kreditausfallversicherungen sind zuletzt deutlich gestiegen.

Für Anleger stellt sich deshalb zunehmend die Frage, ob der KI-Boom genügend Gewinne abwerfen wird, um die immer größeren Schuldenberge zu rechtfertigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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