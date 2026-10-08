UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" belassen. Seinen am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der europäischen Getränkehersteller überschrieb Sanjeet Aujla mit "Auf der Suche nach außergewöhnlichen Wachstumsstories". Ihm zufolge gehören zu diesen Unternehmen Campari und Coca-Cola HBC (CCH). Zudem fügte er unter anderem auch den Brauereikonzern AB Inbev hinzu, wobei hier das dritte Quartal nicht der entscheidende Faktor sei. Er bevorzugt unter den Brauereien dennoch Heineken wegen steigender Absatzmengen./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 67,24EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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