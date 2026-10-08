UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Im bisherigen Jahresverlauf sei eine deutliche Divergenz bei den Rohstoffpreisen zu beobachten gewesen, schrieb Daniel Major in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Minenwerten. Während Kupfer neue Rekordstände getestet habe, habe sich Eisenerz am unteren Ende der Kostenkurve bewegt. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Für Kupfer erwartet er eine längere Phase erhöhter Preise. In den kommenden Monaten dürften zudem die Preise für Kraftwerkskohle steigen. Bei Uran sieht er mittelfristig Aufwärtspotenzial. Für Gold bleibt er zudem weiter optimistisch. Bei Eisenerz indes sieht er begrenzte Abwärtsrisiken./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 81,77EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniel Major

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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