Schlechteste Geldanlage in 233 Jahren Börsengeschichte

In den zehn Jahren bis September 2026 lag die annualisierte Gesamtrendite amerikanischer Staatsanleihen im Schnitt bei minus 2,23 Prozent, hat Bianco auf Grundlage der historischen Daten des Finanzwissenschaftlers Edward McQuarrie von der Santa Clara University errechnet. Das entspricht einem kumulierten nominalen Verlust von rund 20 Prozent, einschließlich der Zinszahlungen. Damit war das vergangene Jahrzehnt außergewöhnlich schwach. Der langfristige Durchschnitt der Zehnjahresrenditen liegt laut der Auswertung bei positiven 5,4 Prozent jährlich.

Noch nie haben amerikanische Staatsanleihen Anlegern über einen Zeitraum von zehn Jahren derart hohe nominale Verluste beschert wie heute, zeigt eine Auswertung historischer Daten des US-Bondexperten James Bianco. Anhand der Datenreihe, die bis ins Jahr 1793 zurückreicht, kommt er zu der drastischen Aussage: "Anleihen waren die schlechteste Geldanlage in der amerikanischen Geschichte". Dieser Absturz könnte jetzt jedoch den Grundstein für eine Trendwende legen.

McQuarries Zeitreihe reicht bis 1793 zurück und umfasst damit mehr als zwei Jahrhunderte amerikanischer Finanzgeschichte. Selbst während des Bürgerkriegs, der Weltwirtschaftskrise oder der Inflationskrise der 1970er-Jahre gab es in dieser Auswertung kein schlechteres Zehnjahresergebnis. Wie selten negative Renditen über derart lange Zeiträume sind, verdeutlicht, dass in 233 Jahren mit auswertbaren Zehnjahreszeiträumen lediglich 25 Monate mit negativer nominaler Zehnjahresrendite anfielen. 24 davon entfielen auf die jüngste Verlustphase. Der einzige frühere Fall war Dezember 1959 mit minus 0,08 Prozent jährlich.

Die Berechnungen beziehen sich allerdings auf eine fortlaufende Anleiheanlage, deren Marktwerte schwanken. Wer eine einzelne Staatsanleihe bis zur Fälligkeit hält, erhält dagegen bei ordnungsgemäßer Rückzahlung den Nennwert und die vereinbarten Kupons.

Die Ursache des historischen Einbruchs liegt vor allem in der außergewöhnlichen Zinspolitik der vergangenen Jahre. Nach der Finanzkrise und während der Pandemie drückte die US-Notenbank die Zinsen auf extrem niedrige Niveaus. Gleichzeitig kaufte sie im Rahmen ihrer Anleiheprogramme Staatsanleihen in großem Umfang. Das hatte zur Folge, dass Investoren kaum noch laufende Zinserträge erhielten, gleichzeitig aber erhebliche Kursrisiken eingingen. Denn wenn die Marktzinsen steigen, verlieren bereits ausgegebene Anleihen mit niedrigeren Kupons an Wert.

Das geschah dann auch, als die Inflation anzog und die Federal Reserve ihre Geldpolitik verschärfte. Der anschließende Zinsanstieg ließ die Kurse bestehender Anleihen einbrechen. Ihre geringen Kupons reichten nicht aus, um die Verluste aufzufangen. Dieses Desaster birgt allerdings eine überraschende Perspektive. Denn für die zukünftige Rendite langfristiger Anleihen ist vor allem das Zinsniveau beim Kauf entscheidend.

Wer jetzt zehnjährige US-Staatsanleihen mit einer Rendite von mehr als 5 Prozent kauft, kann darauf hoffen, dass diese hohen Zinserträge einen wirksamen Puffer gegen Verluste bieten. Am Mittwoch stieg deren Rendite zeitweise auf 5,36 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit rund 24 Jahren. Sollten die Marktrenditen künftig sinken, wären sogar zusätzliche Kursgewinne möglich. In der Vergangenheit hat dieses Muster gut funktioniert. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zu früheren historischen Trendwenden.

Die Vereinigten Staaten sind heute wesentlich höher verschuldet als während früherer großer Zinszyklen. Im August überschritt die amerikanische Staatsverschuldung erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar. Je höher die Zinsen sind, umso teurer wird aber die Refinanzierung auslaufender Staatsanleihen. Washington gibt laut Reuters mittlerweile etwa eine Billion US-Dollar jährlich für seinen Schuldendienst aus. Rund ein Fünftel der gesamten Steuereinnahmen wird dadurch aufgezehrt.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Damit entsteht ein gefährlicher Kreislauf. Steigende Renditen erhöhen langfristig die Zinsausgaben, vergrößern den Finanzierungsbedarf und können zusätzliche Anleiheemissionen erforderlich machen. Diese wiederum könnten weiteren Druck auf die Renditen ausüben. Hinzu kommt die Inflationsgefahr. Sollte die Regierung versuchen, die reale Schuldenlast durch anhaltend hohe Inflation zu verringern, könnten Anleger trotz attraktiver nominaler Zinsen erneut Kaufkraft verlieren. Denn eine nominale Rendite von fünf Prozent entspricht bei drei Prozent Inflation nur einem realen Ertrag von knapp zwei Prozent.

Die kommenden Jahre könnten für den amerikanischen Anleihemarkt entscheidend werden. Nach dem schlechtesten Zehnjahreszeitraum seit Beginn der historischen Aufzeichnungen sind die laufenden Renditen so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch die Nachfrage ist keineswegs verschwunden. Eine Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen im Volumen von 39 Milliarden US-Dollar stieß am Mittwoch auf reges Interesse.

Die historische Statistik spricht damit für wesentlich bessere Ausgangsbedingungen als vor zehn Jahren. Doch die hohe Staatsverschuldung und die hartnäckigen Inflationsrisiken könnten verhindern, dass sich frühere Erholungsmuster einfach wiederholen. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob fünf Prozent Zinsen heute eine außergewöhnliche Gelegenheit sind oder lediglich die notwendige Entschädigung für ein Risiko, das Anleger lange unterschätzt haben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!