Ihre wichtigsten Termine
Zahlen-Updates von Netflix, United Airlines, Hasbro, General Motors, Halliburton
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: ABB, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q3-Umsatz
12:30 Uhr, USA: Hasbro, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: General Motors, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q3-Zahlen
12:55 Uhr, USA: RTX (vormals Raytheon), Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
13:45 Uhr, Deutschland: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M.
15:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Investor Day
17:00 Uhr, USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche)
17:30 Uhr, Frankreich: Carrefour, Q3-Umsatz
17:30 Uhr, Frankreich: Vivendi, Q3-Umsatz
17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Q3-Umsatz
18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
22:01 Uhr, USA: Netflix, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 9/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 8/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 9/26
09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 9/26
09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 9/26
10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 8/26
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilaz 8/26
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 8/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 Uhr, USA: ADP Bericht (Woche)
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Index 10/26
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 20.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 GBR Claimant Count Rate 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 12:00 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average
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