ANALYSE-FLASH
MPCM hebt Ziel für Gea Group auf 67 Euro - 'Hold'
- MPCM hebt das Kursziel für Gea auf 67 Euro an
- Zweistelliges Auftragswachstum vor Quartalszahlen
- Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 angehoben
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 67,95 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -1,40 %/+16,26 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 67 Euro
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