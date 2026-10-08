MHP Hotel startet Rückkauf zu 1,35 Euro – Gründer machen nicht mit
Aktienrückkauf mit Aufschlag: Die MHP Hotel AG bietet ihren Aktionären 1,35 Euro je Aktie und will bis zu 9,5 % des Grundkapitals zurückkaufen.
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- Die MHP Hotel AG plant den Rückkauf von bis zu 4.403.530 eigenen Aktien – rund 9,5 % des Grundkapitals.
- Das öffentliche Rückkaufangebot richtet sich an alle Aktionäre und bietet 1,35 Euro je Aktie.
- Der Angebotspreis liegt etwa 7 % über dem Referenzkurs, dem durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der letzten drei Börsentage.
- Die vier Gründungsaktionäre, die zusammen rund 75 % der Anteile halten, werden keine Aktien andienen.
- Die Annahmefrist läuft vom 13. Oktober bis zum 2. November 2026, 24:00 Uhr MEZ.
- Die MHP beabsichtigt, den Großteil der zurückgekauften Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu nutzen.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,73 % im
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