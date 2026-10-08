MHP Hotel beschließt Rückkauf von bis zu 4,4 Mio. Aktien
Prämie für Aktionäre: Die MHP Hotel AG bietet 1,35 Euro je Aktie und will bis zu 9,5 % ihrer Anteile zurückkaufen. Die Wachstumspläne bis 2029 bleiben davon unberührt.
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- Die MHP Hotel AG bietet den Rückkauf von bis zu 4.403.530 eigenen Aktien an – das entspricht rund 9,5 % des Grundkapitals.
- Der Angebotspreis beträgt 1,35 Euro je Aktie und liegt etwa 7 % über dem Referenzkurs.
- Aktionäre können ihre Aktien vom 13. Oktober bis einschließlich 2. November 2026 andienen.
- Die vier Gründungsaktionäre, die gemeinsam rund 75 % des Grundkapitals halten, nehmen nicht am Angebot teil.
- MHP plant, den überwiegenden Teil der zurückgekauften Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu nutzen.
- Die Wachstumspipeline bis 2029 bleibt laut Unternehmen unberührt; im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 25 % auf 99,3 Mio. Euro.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,17 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3100EUR das entspricht einem Plus von +1,16 % seit der Veröffentlichung.
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