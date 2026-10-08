Lumentum Holdings Aktie unter Verkaufsdruck - 08.10.2026

Rote Vorzeichen bei Lumentum Holdings: Der Kurs rutscht um -3,43 % auf 959,15€ ab. Die Talfahrt der Lumentum Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 959,15€, mit einem Minus von -3,43 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lumentum Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +57,58 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +10,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lumentum Holdings einen Anstieg von +197,78 %.

Während Lumentum Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,80 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,91 % 1 Monat +25,01 % 3 Monate +57,58 % 1 Jahr +606,57 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 08.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,96 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Broadcom notiert im Minus, mit -1,47 %.

Lohnt sich ein Investment in die Lumentum Holdings Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lumentum Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lumentum Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.