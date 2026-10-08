Silberpreis
Silberpreis bricht ein jetzt 58,87 USD
Silber bricht ein und fällt auf 58,87 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,50 %
|1 Monat
|-11,00 %
|3 Monate
|-1,80 %
|1 Jahr
|+21,39 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 48,49946USD. Heute steht er bei 58,87USD. Das Investment wäre auf 12.139,2USD gewachsen – eine Steigerung von +21,39 %.
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|335,90EUR
|+0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|118,35EUR
|+0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|230,40EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|298,76EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,73EUR
|+1,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|488,60EUR
|-1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|352,34EUR
|+0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,40EUR
|+0,62 %
|Long
|1
|0,00
|118,52EUR
|+0,69 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,845EUR
|+0,40 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.