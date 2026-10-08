EverYield AG – Infrastructure Anleihe 2026/32: Rückenwind für Projekte
Kursdruck auf die Anleihe, Rückhalt von Investoren: EverYield hält an seiner Strategie fest und verhandelt über Energie- und Mobilitätskooperationen – mit offenem Ausgang.
Foto: adobe.stock.com
- Die EverYield AG nimmt die starken Kursverluste ihrer Unternehmensanleihe ernst; deren konkrete Ursachen seien noch nicht abschließend geklärt.
- Die Hauptinvestoren unterstützen weiterhin das Unternehmen, sein Geschäftsmodell und die langfristige Strategie.
- Gemeinden zeigen laut EverYield zunehmendes Interesse an Konzepten für nachhaltige Energiegewinnung und regionale Infrastruktur; Projektabstimmungen laufen.
- Mit einem großen europäischen Mineralölkonzern führt das Unternehmen fortgeschrittene Gespräche über eine Kooperation zur Stromgewinnung aus Klärschlamm, möglicherweise für EverYield-Ladeparks.
- Im Mobilitätsbereich wurden mit einem europäischen Automobilkonzern wesentliche Rahmenbedingungen einer möglichen Zusammenarbeit abgestimmt; Details sollen nach weiteren Gesprächen und Freigaben folgen.
- EverYield hält an seiner Strategie fest. Vertragsverhandlungen, Vertraulichkeitsauflagen und Genehmigungsverfahren begrenzen derzeit die Offenlegung weiterer Informationen; Kooperationen und Vorhaben sind nicht garantiert.
Der Kurs von EverYield AG – Infrastructure Anleihe 2026/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,05EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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