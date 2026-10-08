HelpMeSee fordert höhere Investitionen in chirurgisches Fachpersonal, um die weltweite Erblindung durch Grauen Star zu bekämpfen

JERSEY CITY, New Jersey, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Anl n Weltsehtag fordert HelpMeSee stärkere Investitionen in qualifiziertes chirurgisches Fachpersonal, das benötigt wird, um eine der weltweit am besten behandelbaren Ursachen für Erblindung zu bekämpfen.

Schätzungen zufolge leiden 94 Millionen Erwachsene ab 50 Jahren unter einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit, die durch einen unbehandelten Grauen Star verursacht wird, doch weltweit hat mehr als die Hälfte der Menschen, die eine Graue-Star-Operation benötigen, keinen Zugang dazu. In der afrikanischen Region der Weltgesundheitsorganisation bleiben drei von vier Menschen, die eine Kataraktoperation benötigen, unbehandelt.

Der Graue Star kann operativ behandelt werden, doch die Ausweitung des Zugangs zur Behandlung hängt davon ab, dass genügend ausgebildete Fachkräfte mit fundierten chirurgischen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um eine hochwertige Versorgung dort zu gewährleisten, wo die Patienten sie am dringendsten benötigen. Der Mangel an qualifizierten Augenärzten und deren ungleiche Verteilung stellen neben den Kosten, der Infrastruktur und anderen Herausforderungen im Gesundheitswesen nach wie vor erhebliche Hindernisse für Kataraktoperationen dar.

„Um den Zugang zur Kataraktbehandlung zu verbessern, reicht es nicht aus, lediglich das Ausmaß des Problems zu erkennen. Dies erfordert nachhaltige Investitionen in die Menschen und Einrichtungen, die eine hochwertige chirurgische Versorgung gewährleisten können. „Der Aufbau eines qualifizierten chirurgischen Personals ist unerlässlich, um in den Gemeinden, in denen der Bedarf am größten ist, eine dauerhafte Kapazität für Kataraktoperationen zu schaffen", sagt Dr. Nicoletta Fynn-Thompson, Chief Medical Officer bei HelpMeSee.

Dieser Aufruf kommt zu einem für die weltweite Augengesundheit entscheidenden Zeitpunkt. Im September leitete die Weltgesundheitsorganisation eine öffentliche Konsultation zu einer vorgeschlagenen globalen Initiative zur Beseitigung vermeidbarer Erblindung und Sehbehinderungen ein, mit der die Fortschritte bei der Erreichung des von der Weltgesundheitsversammlung festgelegten Ziels beschleunigt werden sollen, die Versorgungsquote bei wirksamen Kataraktoperationen bis 2030 um 30 Prozentpunkte zu erhöhen.