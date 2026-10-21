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    Ihre wichtigsten Termine

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    SAP, Tesla, Danaher, Philip Morris, Abbott Laboratories legen frische Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - SAP, Tesla, Danaher, Philip Morris, Abbott Laboratories legen frische Zahlen vor
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Finnland: Elisa, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Luxemburg: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: SKF, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Atos, Q3-Umsatz
    07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Q3-Zahlen
    08:30 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Danaher, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: AT&T, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: CME Group, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Q3-Umsatz
    22:00 Uhr, USA: IBM, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Tesla, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 9/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 9/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Preisindex Einzelhandel 9/26
    11:00 Uhr, EU: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 21.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNGesamtwarenhandelsbilanz
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    01:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    06:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (MoM) n.s.a
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    18:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


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    22.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    22.10. 10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    22.10. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    23.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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