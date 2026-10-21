Ihre wichtigsten Termine
SAP, Tesla, Danaher, Philip Morris, Abbott Laboratories legen frische Zahlen vor
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Finnland: Elisa, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Luxemburg: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: SKF, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Atos, Q3-Umsatz
07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Q3-Zahlen
08:30 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Danaher, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: AT&T, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: CME Group, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Frankreich: Kering, Q3-Umsatz
18:00 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Q3-Umsatz
22:00 Uhr, USA: IBM, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Tesla, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 9/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 9/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Preisindex Einzelhandel 9/26
11:00 Uhr, EU: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 21.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 01:50 JPN Importe (Jahr) 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Exporte (Jahr) 06:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR PPI Core Output (MoM) n.s.a 09:15 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 10:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 12:00 DEU German Buba Monthly Report 18:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
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