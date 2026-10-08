🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Aktie verliert schon wieder

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz Samsung-Boom bei KI-Chips: Infineon-Crash geht weiter

    Trotz starker Zahlen von Branchenriese Samsung geht der Kursrutsch bei Infineon am Donnerstag weiter.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie verliert schon wieder - Trotz Samsung-Boom bei KI-Chips: Infineon-Crash geht weiter
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Die Infineon-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Nachdem die Papiere schon am Vortrag um fast 6 Prozent auf 60,95 Euro gefallen waren, steht die Aktie am Donnerstag mit einem Minus von 4,5 Prozent wieder am DAX-Ende.

    Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es nicht, allerdings drücken steigende Ölpreise, hohe Anleiherenditen und die Erwartung weiterer Zinsschritte der US-Notenbank auf die Stimmung, was Anleger zu Gewinnmitnahmen bewegte. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    55,23€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,73€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei hatte Samsung Electronics eigentlich starke Zahlen für die Branche vorgelegt: Der Konzern verdiente im dritten Quartal operativ 71,19 Milliarden Euro, ein Plus von 782 Prozent, getrieben von Speicherchips für KI-Rechenzentren. Der Umsatz legte um 127 Prozent zu, verfehlte die Markterwartung von 71,65 Milliarden Euro aber knapp, die Aktie gab in Seoul leicht nach.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Für Infineon zählt das, weil in denselben Serverschränken die eigenen Stromversorgungschips stecken. Daraus erwartet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz, im Folgejahr 2,5 Milliarden Euro, bislang aber erst ein Zehntel der erwarteten 16,3 Milliarden Euro Gesamtumsatz.

    Operativ gab es zuletzt Rückenwind: ein neuer Standort in Bangkok, die abgeschlossene Übernahme von C2i Semiconductors sowie im dritten Geschäftsquartal ein Rekordumsatz von 4,17 Milliarden Euro bei 19,1 Prozent Segmentmarge.

    Im September vereinbarte Infineon zudem den Verkauf des NOR-Flash- und F-RAM-Geschäfts an Winbond für 1,12 Milliarden US-Dollar in bar. Analysten bleiben trotz des Kursrutsches zuversichtlich: Barclays bestätigt Buy mit Kursziel 90 Euro, Jefferies sieht die Aktie bei 96 Euro. Seit Jahresbeginn steht bei Infineon dennoch ein Plus von 65 Prozent zu Buche.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 58,39EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,48, was eine Steigerung von +5,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie verliert schon wieder Trotz Samsung-Boom bei KI-Chips: Infineon-Crash geht weiter Trotz starker Zahlen von Branchenriese Samsung geht der Kursrutsch bei Infineon am Donnerstag weiter.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     