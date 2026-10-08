Trotz Samsung-Boom bei KI-Chips: Infineon-Crash geht weiter

Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es nicht, allerdings drücken steigende Ölpreise, hohe Anleiherenditen und die Erwartung weiterer Zinsschritte der US-Notenbank auf die Stimmung, was Anleger zu Gewinnmitnahmen bewegte.

Die Infineon-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Nachdem die Papiere schon am Vortrag um fast 6 Prozent auf 60,95 Euro gefallen waren, steht die Aktie am Donnerstag mit einem Minus von 4,5 Prozent wieder am DAX-Ende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei hatte Samsung Electronics eigentlich starke Zahlen für die Branche vorgelegt: Der Konzern verdiente im dritten Quartal operativ 71,19 Milliarden Euro, ein Plus von 782 Prozent, getrieben von Speicherchips für KI-Rechenzentren. Der Umsatz legte um 127 Prozent zu, verfehlte die Markterwartung von 71,65 Milliarden Euro aber knapp, die Aktie gab in Seoul leicht nach.

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Für Infineon zählt das, weil in denselben Serverschränken die eigenen Stromversorgungschips stecken. Daraus erwartet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz, im Folgejahr 2,5 Milliarden Euro, bislang aber erst ein Zehntel der erwarteten 16,3 Milliarden Euro Gesamtumsatz.

Operativ gab es zuletzt Rückenwind: ein neuer Standort in Bangkok, die abgeschlossene Übernahme von C2i Semiconductors sowie im dritten Geschäftsquartal ein Rekordumsatz von 4,17 Milliarden Euro bei 19,1 Prozent Segmentmarge.

Im September vereinbarte Infineon zudem den Verkauf des NOR-Flash- und F-RAM-Geschäfts an Winbond für 1,12 Milliarden US-Dollar in bar. Analysten bleiben trotz des Kursrutsches zuversichtlich: Barclays bestätigt Buy mit Kursziel 90 Euro, Jefferies sieht die Aktie bei 96 Euro. Seit Jahresbeginn steht bei Infineon dennoch ein Plus von 65 Prozent zu Buche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 58,39EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.





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