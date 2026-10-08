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    Gettex-Risk-Indikatoren: Europa holt auf

    Börse MünchenEuropas Risikobereitschaft hat sich deutlich erholt. Ende September lag der Gettex-Langfristindikator noch knapp über null, während das US-Modell wesentlich mehr Zuversicht signalisierte. In der aktuellen Auswertung vom Vormittag des 8. Oktober steht Europa mit 0,281 vor den USA mit 0,208. Auch die kurzfristigen Handelsdaten stützen das europäische Bild: Der Intraday-Indikator liegt mit 0,552 klar im positiven Bereich. Die zuvor auffällige Schwäche Europas hat damit nachgelassen. Eine dauerhafte Führungsrolle lässt sich aus dem Vergleich zweier Momentaufnahmen allerdings noch nicht ableiten. EU Long Term, EU Intraday

    In den USA bleibt das längerfristige Signal positiv, die kurzfristige Stimmung ist jedoch erheblich unruhiger. Der Intraday-Indikator fiel zwischenzeitlich auf −0,7393 und kehrte anschließend mit 0,044 knapp über die Nulllinie zurück. Das zeigt eine kräftige Erholung nach einem ausgeprägten defensiven Ausschlag, bislang aber wenig verbleibende Risikofreude. Zugleich hat der Langfristwert gegenüber Ende September an Stärke verloren. Die damalige Einschätzung einer deutlich robusteren US-Verfassung trägt deshalb nicht mehr uneingeschränkt. Da die aktuellen Handelsdaten vor der Wall-Street-Eröffnung erhoben wurden, beschreiben sie zunächst die Positionierung im Gettex-Handel mit US-Werten. US Intraday, US Long Term

    Im größeren Bild ist die Aufhellung regional breiter geworden: Beide Langfristmodelle liegen inzwischen mit erkennbarem Abstand über null, Europas kurzfristige Reihe liefert zusätzliche Bestätigung. Ganz gefestigt wirkt die Entwicklung dennoch nicht. Beide Langfristindikatoren geben im bisherigen Tagesverlauf nach, und der heftige US-Intraday-Ausschlag zeigt, wie schnell die Risikobereitschaft wechselt.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Gettex-Risk-Indikatoren: Europa holt auf Europas Risikobereitschaft hat sich deutlich erholt. Ende September lag der Gettex-Langfristindikator noch knapp über null, während das US-Modell wesentlich mehr Zuversicht signalisierte. In der aktuellen Auswertung vom Vormittag des 8. Oktober …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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