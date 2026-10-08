🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Millionen-Raub

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schließfachbesitzer klagen nach Bankeinbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • Kunden klagen nach Verlust von Schmuck und Bargeld
    • Täter erbeuteten 2023 mehr als zwölf Millionen Euro
    • 23 Klagen wegen möglicher Sicherheitsmängel laufen
    Millionen-Raub - Schließfachbesitzer klagen nach Bankeinbruch
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (Oder)/Strausberg (dpa-AFX) - Über drei Jahre nach der Millionenbeute bei einem spektakulären Sparkassen-Einbruch in Strausberg klagen Schließfachinhaber gegen die Bank. Wertvolle Schmuckstücke und Bargeld im Wert von etwa 20.000 Euro seien verschwunden, schilderte eine Zeugin vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) in einem Fall. Darunter ein goldener Herrenring mit einem Diamanten von ihrem verstorbenen Mann und eine Goldkette mit einem Herz-Anhänger, der von ihrem Vater gewesen sei.

    Insgesamt gebe es nach dem Einbruch 23 ähnliche Zivilverfahren, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Frankfurt (Oder) mit. Die Kläger legen der Sparkasse Märkisch-Oderland zur Last, keine geeigneten Schutzmaßnahmen eingehalten zu haben. Ein Gerichtsgutachten habe Sicherheitslücken festgestellt; ein weiteres Gutachten sei in Arbeit, hieß es von der Gerichtssprecherin. Eine Entscheidung sei erst in den kommenden Monaten zu erwarten.

    Am Ostermontag durch Wand gebohrt

    Der Fall erinnere stark an den filmreifen Bankeinbruch in Gelsenkirchen kurz nach Weihnachten im vergangenen Jahr, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). "Das war eine Tatbegehung, die so aussieht wie bei uns." In Gelsenkirchen hatten Unbekannte unbemerkt Tausende Schließfächer aufgebrochen, nachdem sie ein Loch in eine dicke Stahlbetonwand gebohrt hatten.

    In Strausberg waren am Ostermontag im Jahr 2023 Vermummte in die Sparkasse eingebrochen und hatten Bargeld und Wertgegenstände in einem Gesamtwert von mehr als zwölf Millionen Euro erbeutet. Von einem Nachbarraum aus hatten sie sich laut Staatsanwaltschaft unbemerkt durch die Wand in den Tresorraum gebohrt - über mehrere Stunden mit einem Kernbohrgerät, möglicherweise auch über Nacht und mehrere Tage.

    Im Tresorraum knackten sie rund 400 Schließfächer von Bankkunden. Aus etwa 300 Fächern, so die Ermittler, nahmen sie den Inhalt mit.

    Spuren führten zu Verdächtigem - doch sie reichten nicht

    Ein Zeuge hatte damals beobachtet, wie vier Vermummte die Bank am helllichten Tag mit großen Taschen verließen. Sie seien in ein Fluchtauto gestiegen, in dem ein Fahrer gewartet habe. Eine Großfahndung blieb damals erfolglos.

    Im vergangenen Jahr hatten Einsatzkräfte einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen im Berliner Bezirk Neukölln festgenommen. Gegen ihn hatte es einen Haftbefehl gegeben. Ein Blitzerfoto von der Autobahn kurz nach der Tat war ein Indiz gegen den Mann gewesen. Außerdem eine DNA-Mischspur vom Tatort.

    Nach mehreren Monaten in Untersuchungshaft kam der Verdächtige wieder frei. Die Richter in Frankfurt (Oder) hielten die Indizien für nicht ausreichend und ließen die Anklage nicht zu.

    Ein weiterer angesetzter Prozess vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) ist kurzfristig verschoben worden. Von Seiten der Sparkasse gibt es dem Anwalt zufolge keine Stellungnahme zu laufenden Verfahren./ane/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Millionen-Raub Schließfachbesitzer klagen nach Bankeinbruch Über drei Jahre nach der Millionenbeute bei einem spektakulären Sparkassen-Einbruch in Strausberg klagen Schließfachinhaber gegen die Bank. Wertvolle Schmuckstücke und Bargeld im Wert von etwa 20.000 Euro seien verschwunden, schilderte eine Zeugin …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     