Börsen Update
Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,86 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (14:00:23) bei 24.880,29 PKT und fällt um -0,95 %.
Top-Werte: BASF +1,26 %, Hannover Rueck +0,96 %, Rheinmetall +0,73 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,96 %, Volkswagen (VW) Vz -3,65 %, Fresenius -3,50 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.734,97 PKT und fällt um -1,42 %.
Top-Werte: RTL Group +1,93 %, CTS Eventim +1,92 %, FUCHS Pref +1,47 %
Flop-Werte: AUMOVIO -7,24 %, SILTRONIC AG -4,96 %, Salzgitter -4,83 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:45) bei 3.997,15 PKT und fällt um -1,17 %.
Top-Werte: ATOSS Software +2,37 %, TeamViewer +1,42 %, Bechtle +1,36 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,96 %, Elmos Semiconductor -4,11 %, AIXTRON -4,08 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (14:00:13) bei 6.122,98 PKT und fällt um -1,02 %.
Top-Werte: ENI +2,95 %, TotalEnergies +2,39 %, Anheuser-Busch InBev +2,19 %
Flop-Werte: argenx -15,21 %, Infineon Technologies -3,96 %, Nokia -3,15 %
Der AT 20 steht aktuell (14:00:14) bei 6.544,60 PKT und fällt um -0,77 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,85 %, EVN +2,20 %, OMV +1,79 %
Flop-Werte: Lenzing -13,65 %, Raiffeisen Bank International -3,51 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.700,43 PKT und fällt um -0,95 %.
Top-Werte: Nestle +1,18 %, Givaudan +0,31 %, Swiss Re +0,28 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,45 %, Holcim -2,16 %
Der FR 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.723,13 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,39 %, Capgemini +1,84 %, Publicis Groupe +0,82 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -4,23 %, Stellantis -3,87 %, ArcelorMittal -3,41 %
Der SE 30 steht aktuell (13:48:25) bei 3.200,16 PKT und fällt um -1,41 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +1,59 %, Telia Company +1,40 %, Getinge (B) +0,31 %
Flop-Werte: Skanska (B) -2,51 %, ABB -1,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.460,00 PKT und fällt um -2,86 %.
Top-Werte: Allwyn +2,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,90 %, Coca-Cola HBC +0,55 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,19 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -4,01 %, Viohalco -3,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.