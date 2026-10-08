Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,86 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.734,97 PKT und fällt um -1,42 %. Top-Werte: RTL Group +1,93 %, CTS Eventim +1,92 %, FUCHS Pref +1,47 % Flop-Werte: AUMOVIO -7,24 %, SILTRONIC AG -4,96 %, Salzgitter -4,83 %

Der DAX steht aktuell (14:00:23) bei 24.880,29 PKT und fällt um -0,95 %. Top-Werte: BASF +1,26 %, Hannover Rueck +0,96 %, Rheinmetall +0,73 % Flop-Werte: Infineon Technologies -3,96 %, Volkswagen (VW) Vz -3,65 %, Fresenius -3,50 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:45) bei 3.997,15 PKT und fällt um -1,17 %.

Top-Werte: ATOSS Software +2,37 %, TeamViewer +1,42 %, Bechtle +1,36 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,96 %, Elmos Semiconductor -4,11 %, AIXTRON -4,08 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (14:00:13) bei 6.122,98 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: ENI +2,95 %, TotalEnergies +2,39 %, Anheuser-Busch InBev +2,19 %

Flop-Werte: argenx -15,21 %, Infineon Technologies -3,96 %, Nokia -3,15 %

Der AT 20 steht aktuell (14:00:14) bei 6.544,60 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,85 %, EVN +2,20 %, OMV +1,79 %

Flop-Werte: Lenzing -13,65 %, Raiffeisen Bank International -3,51 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.700,43 PKT und fällt um -0,95 %.

Top-Werte: Nestle +1,18 %, Givaudan +0,31 %, Swiss Re +0,28 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,45 %, Holcim -2,16 %

Der FR 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.723,13 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: TotalEnergies +2,39 %, Capgemini +1,84 %, Publicis Groupe +0,82 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,23 %, Stellantis -3,87 %, ArcelorMittal -3,41 %

Der SE 30 steht aktuell (13:48:25) bei 3.200,16 PKT und fällt um -1,41 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,59 %, Telia Company +1,40 %, Getinge (B) +0,31 %

Flop-Werte: Skanska (B) -2,51 %, ABB -1,47 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.460,00 PKT und fällt um -2,86 %.

Top-Werte: Allwyn +2,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,90 %, Coca-Cola HBC +0,55 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,19 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -4,01 %, Viohalco -3,99 %