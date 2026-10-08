INDUS Holding Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 08.10.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,36 % verliert die INDUS Holding Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der INDUS Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,04 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 37,20€, mit einem Minus von -6,36 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

INDUS Holding ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Industrieunternehmen (u.a. Bau/Infrastruktur, Maschinen- & Fahrzeugtechnik, Metalltechnik). Sie bietet Finanzierung, Strategie- und Nachfolgelösungen. Marktstellung: bedeutender deutscher Mittelstands-Portfoliohalter. Konkurrenten: Aurelius, MBB, Gesco. USP: Fokus auf profitable Nischen-Mittelständler, langfristiger Buy-and-Build-Ansatz.

Obwohl die INDUS Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +46,06 %.

Auf Wochensicht hat die INDUS Holding Aktie damit -8,26 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von INDUS Holding +32,98 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,36 % geändert.

INDUS Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,26 % 1 Monat -1,51 % 3 Monate +46,06 % 1 Jahr +64,11 %

Informationen zur INDUS Holding Aktie

Stand: 08.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 997,83 Mio.EUR € wert.

Original-Research: INDUS Holding AG - from NuWays AG 08.10.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

Management addressed the Tungsten Carbide Special Situation including the remaining spot price uncertainty, discussed recent environmental developments for Engineering and Infrastructure and confirmed our view on the fur

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. mutares notiert im Minus, mit -0,80 %.

Lohnt sich ein Investment in die INDUS Holding Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der INDUS Holding Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur INDUS Holding Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.