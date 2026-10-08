Northern Discovery Metals gibt Vereinbarung zum Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Cibola in British Columbia bekannt

8. Oktober 2026 / IRW-Press / Calgary, Alberta / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen auf den 7. Oktober 2026 datierten Kaufvertrag (der „Vertrag“) mit Orogen Royalties Inc. („Orogen“) abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen von Orogen eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Cibola („Cibola“ oder die „Liegenschaft“) in British Columbia erwerben soll, vorbehaltlich einer NSR-Royalty in Höhe von 2 % sowie der nachstehend beschriebenen Verpflichtungen (der „Erwerb“).

Cibola umfasst eine Fläche von rund 3.567 Hektar straßenzugänglicher Bergbaukonzessionen, etwa 90 Kilometer süd-südwestlich von Houston, British Columbia. Die Liegenschaft liegt in einer Region, in der porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätten vorkommen, die mit den Intrusivkomplexen Bulkley und Babine in Verbindung stehen, darunter auch die ehemals produzierende Mine Huckleberry. Eine Mineralisierung auf benachbarten Liegenschaften ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf Cibola.

Abbildung 1. Lage des Projekts Cibola und Grenzen des Claims mit Darstellung der Straßenanbindung sowie der ungefähren Lage der Zonen Main und Gold.

Frühere Explorationsarbeiten haben zwei aufgeschlossene Bereiche identifiziert, die als Main Zone und Gold Zone bekannt sind und sich innerhalb einer weitgehend von Gletscherablagerungen bedeckten Liegenschaft befinden. Historische geologische und geophysikalische Untersuchungen ergaben umfangreiche Alterationen sowie eine etwa 2,0 mal 1,4 Kilometer große IP-Ladbarkeitsanomalie (induzierte Polarisation, IP) von über 40 mV/V in der Main Zone. Diese Größenangaben beschreiben die geophysikalische Anomalie und nicht einen definierten mineralisierten Körper. Nachfolgende IP-Arbeiten im Jahr 2019 sowie luftgestützte elektromagnetische und magnetische Vermessungen im Jahr 2025 lieferten zusätzliche Informationen, die das Porphyr-Explorationsmodell stützen. Die Interpretation von Orogen identifiziert Leitfähigkeits- und magnetische Anomalien, die sich mit der IP-Ladbarkeitsanomalie überschneiden, sowie anomale geochemische Oberflächenwerte und Bereiche früherer flacher Bohrungen. Zusammengenommen stützen diese Ergebnisse die Interpretation eines potenziellen Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Systems.