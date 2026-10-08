Global Uranium gibt den Abschluss der ANT-Untersuchungen auf dem Projekt Astro bekannt

Calgary, Alberta / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der Feldarbeiten für die Ambient-Noise-Tomography („ANT“)-Untersuchung auf dem Projekt Astro („Astro“ oder das „Projekt“) im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben. Die seismischen Sensoren wurden geborgen, und das Programm ist nun in die Phase der Datenverarbeitung und -auswertung übergegangen, um die nächste Explorationsphase zu unterstützen. CAUR Technologies („CAUR“) führte die Feldarbeiten durch, wobei Cosa Resources Corp. („Cosa“) als Projektbetreiber fungierte. Das Programm umfasste eine 21-tägige seismische Überwachung, die im Juli abgeschlossen wurde, gefolgt von der Bergung der Sensoren. Die Arbeiten sollen Global und Cosa dabei helfen, Gebiete für nachfolgende bodengestützte elektromagnetische Untersuchungen („EM“) und zukünftige Bohrziele zu priorisieren.

Die ANT-Untersuchung konzentrierte sich auf das Zielgebiet AS-1, das einen wesentlichen Teil des etwa 25 Kilometer langen, nach Ostnordost streichenden leitfähigen Korridors abdeckt, der durch die luftgestützte ZTEM-Untersuchung im Jahr 2025 identifiziert wurde. ANT nutzt Aufzeichnungen von seismischem Umgebungsrauschen, um Modelle der Scherwellen-Geschwindigkeit im Untergrund zu erstellen. Diese Modelle können dazu beitragen, die Interpretation von Gesteinseinheiten, strukturellen Merkmalen und potenziellen Alterationen im unteren Athabasca-Sandstein und im oberen Grundgebirge zu verfeinern. Die ANT-Ergebnisse werden zusammen mit dem bestehenden Datensatz der Z-Axis-Tipper-Elektromagnetik („ZTEM“) ausgewertet, um vorrangige Gebiete für die geplanten bodengestützten EM-Untersuchungen während der kommenden Winterfeldsaison auszuwählen. Bodengestützte EM-Untersuchungen würden vor möglichen Bohrungen eine genauere Abgrenzung leitfähiger Ziele ermöglichen. Der Umfang und der Zeitplan der Folgearbeiten hängen weiterhin von der abgeschlossenen ANT-Auswertung, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, der Finanzierung und den erforderlichen Genehmigungen ab.