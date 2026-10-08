Goliath Resources - Top-Bohrergebnisse & Massenabbau-Potenzial auf Surebet

Im weltberühmten Golden Triangle von British Columbia schärft Goliath Resources (TSX-V: GOT; Frankfurt: B4IF) das Profil seiner Surebet-Entdeckung: Das mineralisierte System liefert nicht nur Bonanza-Gehalte mit reichlich sichtbarem Gold, sondern wächst auch flächenmäßig kontinuierlich. Die jüngsten Analysen aus dem groß angelegten Bohrprogramm 2026 belegen eine Ausdehnung des Systems auf mittlerweile 2,01 Quadratkilometer und offenbaren zudem eine neue Zone, die das Projekt um eine spannende Massenabbau-Perspektive erweitert.

Goliath Resources: Hohe Treffsicherheit und Bonanza-Grade auf Surebet

Mit sieben rund um die Uhr betriebenen Bohranlagen absolvierte Goliath in der Saison 2026 innerhalb von 94 Tagen knapp 48.500 Bohrmeter verteilt auf 97 Löcher. Dass das Surebet-System über eine enorme geologische Kontinuität verfügt, beweist auch die historische Erfolgsbilanz: Von bislang 483 auf Surebet niedergebrachten Bohrlöchern durchschnitten rund 85 Prozent (412 Löcher) mit dem bloßen Auge sichtbares Gold .

Die jüngste Tranche an Analyseergebnissen unterstreicht diese Qualität mit extrem starken Abschnitten über mehrere Zielzonen hinweg:

Surebet-Zone (GD-26-483): 12,00 Meter mit 9,89 g/t Goldäquivalent (AuEq), inklusive eines Bonanza-Kerns von 4,00 Metern mit 28,81 g/t AuEq in sulfidreicher Quarzbrekzie.

Surebet-Zone (GD-26-474): 6,23 Meter mit 9,74 g/t AuEq (darunter 4,26 Meter mit 13,88 g/t AuEq), bestehend aus 9,47 g/t Gold und 50,18 g/t Silber.

Eldorado-Zone (GD-26-431): 7,90 Meter mit 4,21 g/t AuEq, einschließlich 5,95 Metern mit 5,41 g/t AuEq.

Zonenübergreifend (GD-26-467): 11,72 Meter mit 2,65 g/t AuEq (inkl. 4,64 m mit 6,38 g/t AuEq), was den strukturellen Zusammenhang zwischen den Zonen Bonanza, Big Bulk und Golden Gate untermauert.

Durch die erfolgreichen Step-out-Bohrungen wuchs die bekannte Grundfläche des Surebet-Systems um rund 12 Prozent auf 2,01 km². Bemerkenswert ist dabei vor allem die Vergrößerung der Kernzonen: Die Bonanza-Zone dehnte sich auf 1,51 km² aus (Mineralisierung 750 Meter weiter südwestlich bestätigt), während die Golden-Gate-Zone auf 1,17 km² zulegte. Beide Strukturen bleiben entlang des Streichens und zur Tiefe hin vollständig offen.

Neue Big-Bulk-Zone liefert zusätzliche Dimension

Neben den schmaleren, hochgradigen Adern eröffnet eine Neuentdeckung zwischen Bonanza und Golden Gate strategische Fantasie: Die sogenannte Big-Bulk-Zone. Hierbei handelt es sich um ein engmaschiges Netzwerk übereinanderliegender Äderchen (Stockwork) in Vulkangesteinen, das sich über 310 Meter Länge, 500 Meter Breite und 110 Meter vertikale Tiefe erstreckt.

Bohrloch GD-26-440 durchteufte in diesem Areal 24,97 Meter mit 0,70 g/t AuEq (inkl. 7,05 m mit 1,09 g/t AuEq). Abschnitte von bis zu 58 Metern Breite mit Spitzenwerten von bis zu 3,60 g/t AuEq deuten darauf hin, dass Surebet neben hochgradigem Untertagebau perspektivisch auch das Potenzial für einen großvolumigen Massenabbau bieten könnte.

Geologisch verdichten sich die Hinweise, dass die mittlerweile 46 identifizierten Goldadern und sieben Zonen von einer großen, tief liegenden magmatischen Intrusion gespeist werden. Für Rohstoffinvestoren bleibt der Newsflow hochgradig spannend: Die Laborergebnisse von weiteren 55 Bohrlöchern der Kampagne 2026 stehen noch aus. Diese Daten fließen direkt in das aktualisierte 3D-Modell ein und bilden die Startrampe für das Folgeprogramm 2027.

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