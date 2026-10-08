BP Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,66 % - 08.10.2026

Die BP Aktie notiert aktuell bei 6,8750€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,66 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2430 € entspricht. Schon gestern ging es für die BP Aktie um +0,03 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 6,8750€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BP Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +21,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +7,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,69 %. Im Jahr 2026 gab es für BP bisher ein Plus von +39,86 %.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,41 % 1 Monat +7,69 % 3 Monate +21,10 % 1 Jahr +37,96 %

Informationen zur BP Aktie

Stand: 08.10.2026, 14:17 Uhr

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,73 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. ENI notiert im Plus, mit +3,49 %. Shell notiert im Plus, mit +2,39 %. TotalEnergies legt um +2,55 % zu

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Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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