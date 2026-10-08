Hochtief Aktie leidet unter Verkäufen - 08.10.2026

Die Hochtief Aktie ist bisher um -2,15 % auf 391,80€ gefallen. Das sind -8,60 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,15 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Hochtief Aktionäre einen Verlust von -17,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +0,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hochtief einen Anstieg von +15,75 %.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,62 % 1 Monat -10,93 % 3 Monate -17,18 % 1 Jahr +52,43 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 08.10.2026, 14:19 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,51 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hochtief?

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,32 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -3,10 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,88 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Hochtief Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Hochtief Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar