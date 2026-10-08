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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie leidet unter Verkäufen - 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hochtief Aktie bisher Verluste von -2,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie leidet unter Verkäufen - 08.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2026

    Die Hochtief Aktie ist bisher um -2,15 % auf 391,80 gefallen. Das sind -8,60  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,15 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Hochtief Aktionäre einen Verlust von -17,18 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +0,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hochtief einen Anstieg von +15,75 %.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,62 %
    1 Monat -10,93 %
    3 Monate -17,18 %
    1 Jahr +52,43 %
    Stand: 08.10.2026, 14:19 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,51 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 08.10. - SE 30 schwach -1,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hochtief?

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,32 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -3,10 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,88 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Hochtief Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Hochtief Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Hochtief

    -1,80 %
    +0,62 %
    -10,93 %
    -17,18 %
    +52,43 %
    +314,91 %
    +457,21 %
    +217,01 %
    +1.640,29 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Markt Bote
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