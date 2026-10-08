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    Besonders beachtet!

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen (VW) Vz Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 08.10.2026

    Am 08.10.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um -3,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 08.10.2026
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 08.10.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert aktuell bei 67,24 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,92 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,74  entspricht. Nach dem Plus von +1,95 % am Vortag kommt es heute bei Volkswagen (VW) Vz zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,92 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Volkswagen (VW) Vz, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,27 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,96 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,95 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,73 %
    1 Monat -16,96 %
    3 Monate -11,27 %
    1 Jahr -27,76 %
    Stand: 08.10.2026, 14:20 Uhr

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,87 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,86 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Volkswagen (VW) Vz?

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,31 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,50 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,06 %. Tesla verliert -0,83 % Stellantis notiert im Minus, mit -3,71 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Volkswagen (VW) Vz

    -3,80 %
    -4,73 %
    -16,96 %
    -11,27 %
    -27,76 %
    -36,32 %
    -64,69 %
    -43,46 %
    +1.381,51 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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