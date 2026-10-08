ThyssenKrupp Aktie verliert deutlich an Wert - 08.10.2026

Die ThyssenKrupp Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,42 % auf 12,860€. Damit verliert die Aktie -0,595 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,860€, mit einem Minus von -4,42 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,99 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -12,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ThyssenKrupp eine positive Entwicklung von +38,64 % erlebt.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,16 % 1 Monat -18,75 % 3 Monate +6,99 % 1 Jahr +35,41 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 08.10.2026, 14:20 Uhr

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,04 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -4,56 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,51 %. ArcelorMittal verliert -2,95 %

ThyssenKrupp Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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