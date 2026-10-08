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    CMTA AG: Hard underwriting komplettiert das Leistungsangebot...

    Für Sie zusammengefasst
    • CMTA übernimmt Anleihen künftig verbindlich
    • Hard Underwriting gibt Emittenten mehr Sicherheit
    • JAMES verbindet Kapitalaufnahme und Sekundärhandel
    APA ots news - CMTA AG: Hard underwriting komplettiert das Leistungsangebot...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: CMTA AG: Hard underwriting komplettiert das Leistungsangebot für Emittenten

    Konzessionserweiterung "Feste Übernahmeverpflichtung": CMTA AG als vollumfänglicher Infrastruktur- und Platzierungspartner im DCM Geschäft.

    Graz (APA-ots) - Die CMTA AG stärkt ihre Position im europäischen Anleihemarkt. Mit
    der von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Konzessionserweiterung kann das auf Fixed Income spezialisierte Unternehmen künftig Finanzinstrumente mit fester
    Übernahmeverpflichtung platzieren. Damit erweitert CMTA ihr Emissionsgeschäft um eine entscheidende Fähigkeit: gegenüber Emittenten verbindlich für ein vereinbartes Emissionsvolumen einzustehen und das damit verbundene Platzierungsrisiko zu übernehmen.

    Für Banken, Unternehmen und öffentliche Emittenten eröffnet dies zusätzliche Sicherheit bei der Kapitalaufnahme. Beim sogenannten Hard Underwriting verpflichtet sich CMTA, ein festgelegtes Volumen zu vereinbarten Konditionen zu übernehmen. Die konkrete Übernahmezusage und ihre Voraussetzungen werden für die jeweilige Transaktion vereinbart.

    Zwtl.: Investorenzugang wird um verbindliches Engagement erweitert

    "Mit dieser Konzessionserweiterung stärken wir unsere Rolle dort, wo sich der Erfolg einer Finanzierung entscheidet: bei der Umsetzung. Wir können künftig selbst eine feste Übernahmezusage geben und damit mehr Verantwortung für eine Emission übernehmen. Für unsere Kunden bedeutet das mehr Verbindlichkeit bei der Kapitalaufnahme. Für CMTA ist es der finale Schritt, sich als leistungsfähiger Partner im europäischen Emissionsgeschäft zu etablieren", erklärt Christoph Müller, CEO der CMTA AG.

    CMTA baut dabei auf ein internationales Netzwerk von mehr als 1.100 institutionellen Marktteilnehmern. Zusammen mit der Kapitalmarktkompetenz des Teams und der technologischen Infrastruktur der Plattform JAMES entsteht ein Angebot, das Investorenzugang, Daten -Know-How und Platzierungskraft miteinander verbindet.

    CMTA positioniert sich als Spezialist für Privatplatzierungen mit einem Volumen von 10 bis 100 Millionen Euro. Im Fokus stehen die gezielte Ansprache passender Investoren und eine auf den Finanzierungsbedarf des Emittenten abgestimmte Platzierung. Zugleich begleitet CMTA zukünftig syndikatsführende Banken bei Sub-Benchmark- und Benchmark-Emissionen als ergänzender Co-Lead-Partner um die Orderbuchtiefe zu stärken. Mit dem Zugang zu zusätzlichen Investorengruppen trägt CMTA dazu bei, die Käuferbasis solcher Transaktionen zu verbreitern. Die neue Berechtigung erweitert die Möglichkeiten, diese Platzierungsaktivitäten auch mit einer verbindlichen Übernahmezusage zu verbinden.

    Zwtl.: Die gesamte Laufzeit einer Anleihe im Blick

    Der strategische Ansatz von CMTA reicht über den Emissionstag hinaus. Mit der KI-unterstützten Plattform JAMES macht das Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen institutioneller Marktteilnehmer sichtbar und unterstützt die Suche nach passenden Handelspartnern im Sekundärmarkt. So verbindet CMTA die Kapitalaufnahme mit einer Infrastruktur, die auch nach der Platzierung relevant bleibt.

    "Wir denken eine Anleihe über ihre gesamte Laufzeit. Emittenten brauchen Zugang zu Kapital und technischer Infrastruktur, Investoren brauchen Zugang zu passenden Anlagen und später zu möglichen Handelspartnern. Unsere Stärke liegt darin, diese Perspektiven zusammenzuführen - mit Marktkenntnis, Technologie und einem internationalen Netzwerk", so Müller.

    Die Konzessionserweiterung unterstreicht den Wachstumsanspruch von CMTA. Nach der strategischen Beteiligung der Raiffeisen- Landesbank Steiermark baut das Unternehmen seine Möglichkeiten im Kapitalmarktgeschäft weiter aus. Im Mittelpunkt steht ein klares Ziel: CMTA als langfristigen Partner für Emittenten und institutionelle Investoren im europäischen Fixed-Income-Markt zu positionieren.

    Über CMTA AG

    Die CMTA AG mit Sitz in Graz ist ein auf Fixed Income spezialisiertes Kapitalmarktunternehmen. CMTA verbindet Kapitalmarktkompetenz, regulatorische Infrastruktur und Technologie mit einem internationalen Netzwerk von mehr als 1.100 institutionellen Marktteilnehmern. Über die KI-unterstützte Plattform JAMES führt das Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen im Anleihemarkt zusammen. Das Angebot richtet sich an Emittenten und institutionelle Investoren im Primär- und Sekundärmarkt.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    CMTA AG
    Sarah Weihs, BA MBA
    Telefon: +43 50 2682 15
    E-Mail: presse@cmta.at
    Website: https://cmta.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0138 2026-10-08/14:19







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