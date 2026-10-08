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    Aktien Frankfurt

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    Zu viele negative Faktoren - Dax rutscht unter 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Der Dax rutscht unter 25.000 Punkte und bleibt schwach
    • Hohe Ölpreise und Renditen belasten den Aktienmarkt
    • Tech-, Auto- und FMC-Aktien verzeichnen Verluste
    Aktien Frankfurt - Zu viele negative Faktoren - Dax rutscht unter 25.000 Punkte
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag gleich zum Handelsauftakt unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht und bis zum Nachmittag auch darunter geblieben. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten Belastungsfaktoren am Aktienmarkt.

    Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Ölpreise nach oben. Gleichzeitig sorgen sich die Anleger um Frankreichs Staatsdefizit.

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    Zuletzt verlor der Dax 0,87 Prozent auf 24.886 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 1,34 Prozent auf 29.710 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,8 Prozent ein.

    "Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

    Der Renditeabstand (Spread) zwischen 10-jährigen französischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen hat sich im Oktober 2026 angesichts der sich verschärfenden Schuldensituation in Frankreich vergrößert. Mark Haefele, Chief Investment Officer der globalen Vermögensverwaltung der UBS, sieht in der Ausweitung der Spreads aber keine Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Finanzierungskrise. Die investitionsgetriebene Nachfrage und die sich verbessernden Gewinne dürften dazu beitragen, dass europäische Aktien moderat höhere Renditen verkraften können.

    Starke Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung waren Anlegern am Donnerstag offenbar nicht gut genug. Im Techsektor hielt der Druck an. Halbleiter- und KI-Werte verzeichneten auch hierzulande weitere Verluste: Infineon gaben etwa um fast 3 Prozent nach.

    Im Automobilsektor waren Zulieferer auffällig schwach: Aumovio lagen im MDax hinten mit Verlusten von 7,5 Prozent. Der französische Zulieferer OPMobility hatte seinen Jahresausblick gesenkt. Dies trübte die Stimmung für den gesamten Sektor ein. Eine Hochstufung von Bernstein Research für Continental nutzte den Papieren des Reifenherstellers vor diesem Hintergrund nichts, das Kursminus belief sich auf 2 Prozent.

    Anschlussverkäufe zogen die Titel des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) weiter nach unten. Das Minus betrug 2,4 Prozent. Am Vortag hatte die Ankündigung eines Wechsels an der Konzernspitze den Kurs bereits erheblich belastet. Für die Anteile des FMC-Großaktionärs Fresenius ging es am Donnerstag mit minus 3,6 Prozent auf den hinteren Dax-Plätzen noch stärker nach unten.

    Eine Abstufung auf "Underperform" für Jungheinrich durch die Bank of America führte bei den Papieren des Staplerherstellers zu Kurseinbußen von 5,8 Prozent.

    Die Papiere des Zuckerherstellers Südzucker rutschten nach der Vorlage detaillierter Quartalszahlen um 5 Prozent ab./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,18 % und einem Kurs von 9,975 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +7,93 %/+72,01 % bedeutet.





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