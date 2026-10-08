Aktien Frankfurt
Zu viele negative Faktoren - Dax rutscht unter 25.000 Punkte
- Der Dax rutscht unter 25.000 Punkte und bleibt schwach
- Hohe Ölpreise und Renditen belasten den Aktienmarkt
- Tech-, Auto- und FMC-Aktien verzeichnen Verluste
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag gleich zum Handelsauftakt unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht und bis zum Nachmittag auch darunter geblieben. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten Belastungsfaktoren am Aktienmarkt.
Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Ölpreise nach oben. Gleichzeitig sorgen sich die Anleger um Frankreichs Staatsdefizit.
Zuletzt verlor der Dax 0,87 Prozent auf 24.886 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 1,34 Prozent auf 29.710 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,8 Prozent ein.
"Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.
Der Renditeabstand (Spread) zwischen 10-jährigen französischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen hat sich im Oktober 2026 angesichts der sich verschärfenden Schuldensituation in Frankreich vergrößert. Mark Haefele, Chief Investment Officer der globalen Vermögensverwaltung der UBS, sieht in der Ausweitung der Spreads aber keine Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Finanzierungskrise. Die investitionsgetriebene Nachfrage und die sich verbessernden Gewinne dürften dazu beitragen, dass europäische Aktien moderat höhere Renditen verkraften können.
Starke Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung waren Anlegern am Donnerstag offenbar nicht gut genug. Im Techsektor hielt der Druck an. Halbleiter- und KI-Werte verzeichneten auch hierzulande weitere Verluste: Infineon gaben etwa um fast 3 Prozent nach.
Im Automobilsektor waren Zulieferer auffällig schwach: Aumovio lagen im MDax hinten mit Verlusten von 7,5 Prozent. Der französische Zulieferer OPMobility hatte seinen Jahresausblick gesenkt. Dies trübte die Stimmung für den gesamten Sektor ein. Eine Hochstufung von Bernstein Research für Continental nutzte den Papieren des Reifenherstellers vor diesem Hintergrund nichts, das Kursminus belief sich auf 2 Prozent.
Anschlussverkäufe zogen die Titel des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) weiter nach unten. Das Minus betrug 2,4 Prozent. Am Vortag hatte die Ankündigung eines Wechsels an der Konzernspitze den Kurs bereits erheblich belastet. Für die Anteile des FMC-Großaktionärs Fresenius ging es am Donnerstag mit minus 3,6 Prozent auf den hinteren Dax-Plätzen noch stärker nach unten.
Eine Abstufung auf "Underperform" für Jungheinrich durch die Bank of America führte bei den Papieren des Staplerherstellers zu Kurseinbußen von 5,8 Prozent.
Die Papiere des Zuckerherstellers Südzucker rutschten nach der Vorlage detaillierter Quartalszahlen um 5 Prozent ab./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,18 % und einem Kurs von 9,975 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +7,93 %/+72,01 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 06.10.2026, 08:50 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (01.10., 02.10., 05.10.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C),
finanzen.net historisch + Yahoo Finance (^GDAXI), deckungsgleich.
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- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.702,92 — weit über dem Markt, zählt als Widerstand.
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.259,98 — Montagsschluss 25.254,21 blieb +8,7 über ihrem Montagswert
(25.245,49); Regel (Melanie): Schluss darüber = zurückerobert/verteidigt.
- UMRECHNUNG FDAX -> KASSA: Die heutige App-Ansicht steht auf LEVELS FDAX +152,97
(Header-Check: FDAX 25.541 − DAX IND. 25.388 = 153). Alle Sidebar-Werte wurden mit −152,97
in Kassa umgerechnet und gerundet; die FDAX-Originale:
Call-Wall 26.153 FDAX (Zone 26.128–26.178) = 26.000 Kassa (25.975–26.025) ·
Wendepunkt/Zero-Gamma 25.607 FDAX = 25.454 Kassa ·
Put Transition 25.461 FDAX = 25.308 Kassa (Referenz-Minimum 25.133 FDAX = 24.980 Kassa) ·
Charm-Nullpunkt 25.286 FDAX = 25.133 Kassa ·
Put-Wall 24.653 FDAX (Zone 24.628–24.678) = 24.500 Kassa (24.475–24.525).
- OI-Kontext (Basis gammacockpit.com, App-Ansicht 06.10. 08:40 Uhr, Positionen Stand 05.10.2026,
Eurex-ODAX):
REGIME-FLIP: Gamma Short · verstärkend (Vortag: Gamma Long) ·
Netto-Hedgebedarf verstärkend: +50 Pkt -> ~4,0 FDAX kaufen / −50 Pkt -> ~6,2 FDAX verkaufen ·
Netto-Bedarf sehr niedrig · Levelnähe am Level · Zeitdruck gering ·
tiefstes negatives Gamma im Chart weiterhin bei 25.500 (Kassa-Spalte).
Regime-Logik heute: Brüche und Abweisungen werden verstärkt, nicht gedämpft —
der Zero-Gamma-Flip 25.454 Kassa liegt ÜBER dem Spot; erst eine Rückeroberung per Schluss
würde die Dämpfung zurückbringen.
Max-Pain: wird nicht publiziert -> bewusst NICHT im Bild (keine Schätzwerte).
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Ohne Kursbestätigung (abgeschlossene Kerze, Volumen) ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Mo 05.10.: O 25.251,39 · H 25.324,70 · L 25.143,26 · C 25.254,21 (+0,09 %).
- Montag: dpa-AFX (05.10.) — datenarme Woche; Ölpreise und Anleiherenditen deckeln das
Aufwärtspotenzial (CMC Markets); IG taxierte zum Wochenstart 25.210.
- Dienstag-Vorbörse: dpa-AFX Börsentag (06.10.) — IG ~25.300 (+0,2 %), Test der 25.300er-Marke;
Asien überwiegend fester (Nikkei +0,7 %, Hang Seng +0,7 %, Öl leicht fallend);
finanzen.net-Indikation 08:42 = 25.383,24 (+0,51 %).
- OI/Gamma: gammacockpit.com (App-Ansicht 06.10.2026, 08:40 Uhr, LEVELS FDAX +152,97;
Positionen 05.10.2026) — Umrechnung siehe oben.
- Termine: DJ-Tagesvorschau vom 06.10.2026 — u. a. DE-Auftragseingang, EZB Cipollone.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Auftragseingang Industrie August
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Umsätze Industrie & Dienstleister
- Heute · 15:00 MESZ · EU · EZB-Direktor Cipollone (MNI-Konferenz)
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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