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    ZenaDrone von ZenaTech beginnt mit der Entwicklung eines mobilen Drohnen-Betriebsanhängers, um die Produktivität zu steigern und Drone-as-a-Service zu skalieren

    ZenaDrone von ZenaTech beginnt mit der Entwicklung eines mobilen Drohnen-Betriebsanhängers, um die Produktivität zu steigern und Drone-as-a-Service zu skalieren
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Anhänger wurde konzipiert, um automatisiertes Sprühen und Säen mit mehreren Drohnen zu unterstützen – mit automatisiertem Wiederaufladen des Akkus, Start- und Landeplattform sowie zukünftig geplanten Anpassungen für Vermessungen und Inspektionen

     

    Vancouver, British Columbia, (8. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit dem Bau eines mobilen landwirtschaftlichen Drohnen-Betriebsanhängers begonnen hat und in den kommenden Monaten damit beginnen wird, diesen zu testen. Der Anhänger wurde konzipiert, um Drohnen und Ausrüstung zu Einsätzen in der Präzisionslandwirtschaft zu transportieren und die Durchführung dieser DaaS-Einsätze zu automatisieren, einschließlich Einsätzen mit Drohnenschwärmen. Er wird so konfiguriert, dass er mit der Drohne IQ Octo zusammenarbeitet, um Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingreifen zu erledigen, die Geschwindigkeit und Aufgabenkapazität zu verbessern, und wird in Zukunft für die Arbeit mit anderen DaaS-Anwendungen wie Vermessungs- und Inspektionsarbeiten angepasst werden. Die IQ Octo ist die mittelgroße, autonome Drohne mit acht Motoren von ZenaDrone, die sich zurzeit im Prototypen-Teststadium befindet und für Präzisionssprühen und -säen gebaut wurde. Sie ist akkubetrieben und für etwa 20 bis 25 Minuten Flugzeit pro Akkuladung und eine Nutzlast von bis zu 25 kg Flüssigkeit oder Saatgut konzipiert und bringt Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Saatgut entlang programmierter Flugpfade aus.

     

    „Unsere Kunden wollen, dass mehr Fläche abgedeckt wird, Aufgaben schneller erledigt werden und die Servicekosten niedriger sind. Die Entwicklung eines mobilen Betriebsanhängers zur Unterstützung mehrerer Drohnen mit Sprüh-, Sä- und Streufähigkeiten sowie automatisiertem Wiederaufladen des Akkus zielt genau auf diese Bedürfnisse ab“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Wir beginnen mit der Entwicklung und dem Testen in der Präzisionslandwirtschaft, um diesen Ansatz auf unsere Drone-as-a-Service-Anwendungen zu erweitern. Für das DaaS-Unternehmen von ZenaTech besteht die Möglichkeit darin, mit jedem Einsatzteam und jeder Drohnenflotte mehr Kunden zu bedienen, was stärkere Margen und ein skalierbareres Dienstleistungsunternehmen unterstützt.“

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