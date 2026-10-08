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    197.000 Anträge

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    US-Jobmarkt trotzt den Zweifeln: Erstanträge so niedrig wie seit Juli nicht

    Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit Juli gefallen. Der Arbeitsmarkt bleibt robust, obgleich einzelne US-Bundesstaaten zuletzt einen Anstieg meldeten.

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    197.000 Anträge - US-Jobmarkt trotzt den Zweifeln: Erstanträge so niedrig wie seit Juli nicht
    Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa

    Der amerikanische Arbeitsmarkt sendet weiter beruhigende Signale an die Konjunkturbeobachter. In der Woche zum 3. Oktober sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung um 2.000 auf 197.000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit markiert der Wert den niedrigsten Stand seit Juli und zugleich die vierte Woche in Folge, in der die wöchentlichen Anträge unter der psychologisch wichtigen Marke von 200.000 bleiben.

    Ein differenzierteres Bild zeichnen die sogenannten Folgeanträge. Diese Kennziffer gilt als Näherungswert dafür, wie viele Menschen in den USA aktuell tatsächlich Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, und sie kletterte in der Vorwoche auf 1,72 Millionen.

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    Insgesamt bewegen sich die Erstanträge seit Monaten in der Nähe der niedrigsten Niveaus, die seit den 1960er Jahren gemessen wurden. Zusammen mit dem eher moderaten Beschäftigungsaufbau im September ergibt sich daraus ein Bild, das sich seit einiger Zeit abzeichnet: Unternehmen in den USA trennen sich nur in geringem Umfang von ihrer Belegschaft, zeigen sich bei Neueinstellungen angesichts steigender Kosten jedoch weiterhin zurückhaltend.

    Auch der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt, der kurzfristige Ausschläge bei den Erstanträgen glätten soll, gab zuletzt nach. Er fiel auf 198.000 und erreichte damit seinen niedrigsten Stand seit September 2022.

    Ein anderes Bild liefern die nicht saisonbereinigten Daten. Hier legten die Erstanträge um knapp 12.000 zu, wobei der Anstieg vor allem von drei Bundesstaaten getragen wurde: Kalifornien, Illinois und New York verzeichneten die deutlichsten Zuwächse.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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