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Nach 47-%-Rallye: Steht Palantir vor dem nächsten großen Schub?
Palantir hat in drei Monaten fast 47 Prozent gewonnen. Goldman Sachs sieht trotzdem weiteres Potenzial und hebt die Aktie auf "Buy".
An der Börse hat Palantir zuletzt bereits deutlich Fahrt aufgenommen. In den vergangenen drei Monaten ist die Aktie um knapp 47 Prozent gestiegen.
Trotzdem könnte der Softwarekonzern vor weiteren Kursgewinnen stehen. Goldman Sachs hat die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel liegt bei 230 US-Dollar und damit deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 199,84 US-Dollar, wie Daten von Seeking Alpha zeigen.
Analystin Gabriela Borges, die laut TipRanks zu den zuverlässigeren Analysten zählt, sieht vor allem im boomenden Geschäft mit künstlicher Intelligenz weitere Chancen. Der adressierbare Markt könnte sich ihrer Einschätzung nach erneut deutlich vergrößern. Gründe dafür seien unter anderem souveräne KI und maßgeschneiderte Anwendungen.
Goldman Sachs sieht Palantir im Vorteil
Einen wichtigen Wettbewerbsvorteil sieht Borges im sogenannten Forward-Deployed-Engineering-Modell von Palantir. Dabei arbeiten Entwickler eng mit den Kunden vor Ort zusammen und passen die Produkte direkt an deren Anforderungen an.
Diese Verbindung zwischen Kunden und Produkt habe Palantir laut Borges so weit perfektioniert, dass sich Teile des Prozesses inzwischen mithilfe von KI automatisieren ließen. Dadurch könne sich der Konzern von seinen Wettbewerbern abheben.
Gleichzeitig stehe die Integration von KI in Unternehmen noch am Anfang. Genau darin sieht Goldman Sachs zusätzliches Potenzial für Palantir. Unternehmen begännen gerade erst damit, künstliche Intelligenz auf ihre eigenen Daten anzuwenden, um bestehende Wettbewerbsvorteile auszubauen, schrieb Borges.
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Goldman liegt mit Einschätzung nicht allein
Besonders interessant könnte Palantir dabei in Branchen werden, in denen weniger technisches Fachpersonal verfügbar ist. Während viele Softwareunternehmen solche KI-Projekte selbst vorantreiben könnten, seien andere Industrien stärker auf externe Unterstützung angewiesen.
Goldman Sachs steht mit seiner optimistischen Einschätzung zudem nicht allein. Laut LSEG-Daten empfehlen 23 von 33 Analysten, die Palantir beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 198,8EUR auf Nasdaq (09. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.