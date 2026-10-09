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    SAP nicht darunter

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    Diese Software-Aktien empfiehlt JP Morgan jetzt zum Kauf

    Nach einer schwierigen ersten Jahreshälfte sind Software-Aktien wieder in Fahrt gekommen. Weiteres Potenzial sieht JP Morgan jetzt bei diesen vier.

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    SAP nicht darunter - Diese Software-Aktien empfiehlt JP Morgan jetzt zum Kauf
    Foto: James Harrison - Unsplash

    Software-Aktien: Erst hohe Verluste, jetzt Erholung

    Unternehmen aus der Software-Branche sind denkbar schlecht in das Börsenjahr 2026 gestartet. Der vielbeachtete Branchen-ETF Expanded Tech-Software von iShares (BlackRock), in den vergangenen Jahren ein zuverlässiger Garant für Outperformance, korrigierte geradezu crashartig.

    Gegenüber dem noch im Oktober bei 117,80 US-Dollar markierten Allzeithoch fiel der ETF zeitweise unter 74 US-Dollar – ein Einbruch von fast 40 Prozent und damit die für die Branche schärfste Korrektur seit dem Bärenmarkt 2021/22.

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    Befeuert hatten die Verluste Sorgen vor einer Disruption durch KI sowie sogenannte Pair-Trades. Investoren wetteten einerseits mit Leerverkaufspositionen gegen Software-Unternehmen und eröffneten gleichzeitig massenhaft Long-Wetten auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte. Das funktionierte bis zum Juni sehr gut. Inzwischen hat die Branche jedoch wieder aufgeholt.

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    Top-Analyst sieht weitere Kursgewinne

    Geht es nach der US-Großbank JP Morgan könnte die Erholung anhalten. Analyst Samik Chatterjee, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als einer der zuverlässigsten Experten überhaupt gilt – er belegt unter 12.523 erfassten Analystinnen und Analysten den vierten Platz –, erwartet weitere Kursgewinne.

    Er geht davon aus, dass ein Teil der in der ersten Jahreshälfte erfolgten Neubewertung rückabgewickelt wird und nach dem Nachlassen von Disruptionsängsten wieder höhere Bewertungsvielfache gewährt werden, nachdem sich die Branche widerstandsfähig gezeigt habe. 

    SAP nicht dabei: Favoriten ausschließlich US-Werte

    Seine Favoriten innerhalb der Branche sind vor dem Beginn der US-Quartalssaison in der kommenden Woche gegenwärtig Microsoft, ServiceNow, Snowflake und Cloudflare.

    Für Microsoft erwartet Chatterjee hohe Anwendungsraten des KI-Tools Copilot, auch wenn die Monetarisierung weiter nur graduelle Verbesserungen zeigen könnte. Für ServiceNow erwartet er ein unverändert hohes Momentum, auch dank Software zur KI-Überwachung.

    Snowflake sieht er als Gewinner, da mehr Unternehmen ihre Daten auf die Warehousing-Plattformen des Unternehmens migrieren könnten. Bei Cloudflare sieht er eine Rückkehr zu Wachstumsraten von über 30 Prozent, da die Nachfrage nach KI-Sicherheitslösungen steige und auch der Bedarf nach besonders leistungsfähigen Netzwerken.

    Sein Resümee: "Für Software-Infrastrukturwerte und ihre Aktien erwarten wir Aufwärtspotenzial, das von positiven Erwartungsrevisionen angetrieben wird, da Rückenwind durch KI die Umsatzentwicklung beschleunigt, was als Absicherung gegen hohe Bewertungsvielfache dient."

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    Branche noch mit Aufholpotenzial

    Gegenüber dem Jahresauftakt liegt die Software-Branche gemessen am Expanded Tech-Software-ETF inzwischen 3,9 Prozent im Plus, gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht allerdings noch ein Minus von 4,0 Prozent zu Buche. In der gleichen Zeit ist der Technologieindex Nasdaq 100 um 23,4 beziehungsweise um 25,4 Prozent gestiegen. Das zeigt, dass Software-Titel gegenüber dem Rest der Branche noch über Aufwärts- und Nachholpotenzial verfügen.

    Während Microsoft gegenüber dem Jahresauftakt längst sein Vorzeichen gewechselt und sich Cloudflare dank eines starken Trends bei Cybersicherheitswerten sogar um 74 Prozent verteuert hat, ist SAP-Mitbewerber ServiceNow angesichts eines Minus von 10 Prozent noch ein Underperformer.

    Fazit: KI nicht Gegen-, sondern Rückenwind

    Der Top-Analyst der US-Großbank JP Morgan, Samik Chatterjee, empfiehlt vor der in der kommenden Woche beginnenden Quartalssaison Werte aus der Software-Branche zum Kauf. Er sieht für Werte wie Microsoft, ServiceNow, Snowflake und Cloudflare nicht Gegen-, sondern Rückenwind, da Künstliche Intelligenz die Nachfrage nach deren Lösungen antreibe und die Bewertungsvielfache zu ihren historischen Normen zurückkehren könnten.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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