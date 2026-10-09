Ab 4 Dollar dabei: Afrikas größter Börsengang löst einen Ansturm aus

Seit dem 14. September können Anleger Aktien der Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals zeichnen. Insgesamt bietet das Unternehmen 4,1 Milliarden neue Aktien zu jeweils 525 nigerianischen Naira an. Das entspricht umgerechnet rund 0,40 US-Dollar je Anteilsschein. Die Mindestzeichnung beträgt zehn Aktien, also etwa vier Dollar. Bei vollständiger Platzierung fließen dem Unternehmen 2,15 Billionen Naira beziehungsweise rund 1,6 Milliarden US-Dollar zu. Aufgrund der hohen Nachfrage könnten mit Genehmigung der Aufsicht bis zu 30 Prozent zusätzliche Aktien ausgegeben werden. Damit wären Einnahmen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar möglich. Die Zeichnungsfrist endet am 13. Oktober.

Gerade einmal vier US-Dollar oder 3,50 Euro reichen aus, um Aktionär eines der größten Industrieunternehmen Afrikas zu werden. Mit diesem Versprechen will der nigerianische Milliardär Aliko Dangote Millionen Menschen an die Börse locken. Seine erst 2024 in Betrieb genommene Ölraffinerie bei Lagos steht vor dem größten Börsengang in der Geschichte des Kontinents. Die Nachfrage ist gewaltig: Schon während der Zeichnungsphase sorgte der Ansturm zeitweise für überlastete Handelsplattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dangote spricht von einem Börsengang für das Volk. Sein Ziel sind 10 Millionen Aktionäre, auch wenn es in ganz Nigeria bislang lediglich etwa 2,7 Millionen aktive Börsenanleger gibt. Selbst beim Rekord-Börsengang des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco 2019 beteiligten sich nur rund 4,5 Millionen Privatanleger. Der Ansturm zeigt bereits Wirkung. Die nigerianische Investmentplattform Bamboo meldete im Zuge des Börsengangs einen Anstieg neuer Konten um 350 Prozent. Auch Investoren außerhalb Nigerias sollen angesprochen werden. Unter anderem Kenia und Uganda haben ihren Anlegern inzwischen die Teilnahme ermöglicht.

Der Börsengang weckt Erinnerungen an die Deutsche Telekom. Als die T-Aktie im November 1996 an die Börse kam, beteiligten sich rund 1,9 Millionen Privatanleger. Eine gewaltige Werbekampagne sollte Aktien erstmals für breite Bevölkerungsschichten attraktiv machen. Sogar die Idee kostenloser Treueaktien greift Dangote wieder auf. Doch die Geschichte der deutschen "Volksaktie" liefert auch eine Warnung: Nach einem Höhenflug auf mehr als 100 Euro stürzte die Telekom-Aktie in den folgenden Jahren dramatisch ab, wodurch zahlreiche Anleger viel Geld verloren.

Dangotes Raffinerie hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem zentralen Bestandteil der Energieversorgung Nigerias entwickelt. Das Land zählt zu den größten Ölproduzenten Afrikas, musste aber jahrzehntelang Kraftstoffe importieren, weil die eigenen staatlichen Raffinerien kaum funktionierten. Dangotes Anlage kann inzwischen rund 700.000 Barrel Rohöl täglich verarbeiten und deckt nach Bloomberg-Angaben mindestens 70 Prozent des nigerianischen Benzinbedarfs. Darüber hinaus exportiert sie Kraftstoffe nach Afrika und Europa.

Auch finanziell hat sich die Lage dramatisch verbessert. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Raffinerie einen Nettogewinn von 1,82 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor stand noch ein Verlust von 282 Millionen Dollar zu Buche. Der Umsatz erreichte in den ersten sechs Monaten bereits 13,91 Milliarden Dollar und übertraf damit den Gesamtjahresumsatz 2025 von 12,33 Milliarden Dollar. Der Börsengang bewertet das Unternehmen mit umgerechnet rund 48 Milliarden US-Dollar.

Würde Dangote den Halbjahresgewinn von 1,82 Milliarden Dollar im zweiten Halbjahr wiederholen, ergäbe sich ein Jahresgewinn von 3,64 Milliarden Dollar. Das rechnerische Kurs-Gewinn-Verhältnis läge damit bei etwa 13. Für ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht erscheint das zunächst nicht außergewöhnlich hoch. Allerdings profitiert die Raffinerie derzeit von einem ungewöhnlichen Marktumfeld. Der Krieg im Nahen Osten hat die weltweiten Lieferketten durcheinandergebracht und die Preise für raffinierte Ölprodukte nach oben getrieben. Sollten sich die Märkte normalisieren, könnten auch Dangotes Gewinnmargen wieder sinken.

Hinzu kommt der gewaltige Kapitalbedarf. Bis 2029 will Dangote die Raffineriekapazität auf rund 1,4 Millionen Barrel täglich verdoppeln. Die Kosten dafür belaufen sich auf 14,3 Milliarden US-Dollar, der Börsengang deckt folglich nur einen Teil der geplanten Investitionen ab. Weitere Mittel müssen aus laufenden Gewinnen oder zusätzlichen Finanzierungen kommen. Mitte 2026 hatte die Gesellschaft bereits Schulden von rund 5,67 Milliarden US-Dollar. Weitere Risiken ergeben sich aus technischen Störungen, möglichen staatlichen Eingriffen in die Kraftstoffpreise und der enormen Abhängigkeit vom nigerianischen Markt.

Dangote plant, während der Expansionsphase zwischen 30 und 50 Prozent seiner Gewinne als Dividende auszuschütten. Auf Basis des hochgerechneten Halbjahresgewinns entspräche das rechnerisch einer Dividendenrendite von etwa 2,3 bis 3,8 Prozent. Die Ausschüttungen sollen sich am US-Dollar orientieren. Für nigerianische Anleger wäre das besonders attraktiv, da die Landeswährung in der Vergangenheit erheblich an Wert verloren hat. Eine Dollarbindung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Dividenden tatsächlich in Dollar ausgezahlt werden. Entscheidend sind die jeweiligen Auszahlungsbedingungen, die verfügbaren Devisen und die Beschlüsse des Unternehmens. Garantiert sind die Dividenden nicht.

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Die Folgen des Börsengangs reichen weit über Dangotes Unternehmen hinaus. Nach der Notierung könnte die Raffinerie rund 40 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der nigerianischen Börse repräsentieren. Allerdings werden zunächst nur etwa 3,3 Prozent des dann ausgegebenen Aktienkapitals öffentlich angeboten. Der tatsächlich frei handelbare Anteil könnte deshalb wesentlich kleiner ausfallen.

Ein erfolgreicher Börsengang könnte dennoch zum Vorbild für andere afrikanische Großunternehmen werden. Erstmals wird ein Industrieprojekt dieser Größenordnung über eine breit angelegte, grenzüberschreitende Aktienplatzierung finanziert.

Für Dangote selbst, den reichsten Menschen Afrikas, wäre das ein weiterer Schritt beim Ausbau seines Wirtschaftsimperiums. Für Afrika könnte es der Beginn einer neuen Kapitalmarktkultur sein, in der Millionen Menschen erstmals unmittelbar an großen Industrieunternehmen beteiligt sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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