SILTRONIC AG Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 08.10.2026

Rote Vorzeichen bei SILTRONIC AG: Der Kurs rutscht um -4,90 % auf 79,50€ ab. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,89 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,50€, mit einem Minus von -4,90 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG Verluste von -2,60 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +61,76 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,17 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,76 % 1 Monat -0,38 % 3 Monate -2,60 % 1 Jahr +49,95 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 08.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,62 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %.

SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der SILTRONIC AG Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SILTRONIC AG Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.