🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreiseinbruch vertagt

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreisprognose: Kommt bei Brent jetzt alles anders? Ölaktie könnte überraschen

    Als Brent-Öl kürzlich unter die 100 US-Dollar rutschte, schien eine Korrektur unausweichlich zu sein. Doch einmal mehr zog der Ölpreis den Kopf aus der Schlinge. Das lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten.

    Ölpreiseinbruch vertagt - Ölpreisprognose: Kommt bei Brent jetzt alles anders? Ölaktie könnte überraschen
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Ölpreiseentwicklung: Brent über 104 US-Dollar und bald bei 110 US-Dollar?

    Der Anstieg der Ölpreise ist auf eine hochexplosive Gemengelage zurückzuführen. Einmal mehr steht US-Präsident Trump im Fokus. Und einmal mehr droht er zu eskalieren. Ein Militärschlag der USA gegen den Iran noch vor den Kongresswahlen in den USA ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Die Nachrichtenlage schlägt auf die Ölpreise durch. Brent-Öl hat mit aktuell 104 US-Dollar die 100er Marke deutlich überschritten. Der Weg in Richtung 110 US-Dollar bis 115 US-Dollar ist nun erst einmal frei. 

    Weitere Punkte könnten nachhaltigen Anstieg von Brent und WTI provozieren

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    5,44€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6,26€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 11,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das preistreibende Umfeld nur auf einen möglichen Militärschlag der USA zurückzuführen, ist aber zu kurz gegriffen. So steht unter anderem die Ölproduktion im Golf von Mexiko derzeit im Fokus. Der Tropensturm Isaias bedroht die Produktionsplattformen in dieser Gegend. Dort tätige Ölkonzerne haben bereits reagiert und die Produktion gedrosselt. Nun muss abgewartet werden, welches Schadensbild sich nach dem Durchzug des Hurrikans bietet. Und auch die gesunkenen kommerziellen US-Rohöllagerbestände dürften nicht dazu beitragen, die Gemüter abzukühlen. So sanken die kommerziellen US-Rohöllagerbestände in der Woche zum 2. Oktober um 3,186 Mio. Barrel auf 424,13 Mio. Barrel. 

    Hohe Risikoprämie: Spread zwischen Brent und WTI weitet sich aus

    Aktuell beträgt der Spread zwischen Brent und WTI über 12 US-Dollar. Üblicherweise liegt der Spread zwischen 2 und 4 US-Dollar. Die Situation im Nahen Osten hat ihn aber immer wieder eskalieren lassen. Zum einen ist der hohe Spread ein Ausdruck der Nervosität im Hinblick auf die fragile Situation bei Brent-Öl. Zum anderen zeigen die hohen Spreadwerte aber auch das Ungleichgewicht, das zwischen Brent und WTI herrscht. Während die Angebotssituation in Nordamerika sich im Großen und Ganzen als sehr robust präsentiert, sieht es in Europa und Asien ganz anders aus. Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten und die USA doch zeitnah zum Militärschlag ausholen, könnte sich der Spread aufgrund einer Brent-Rallye weiter ausdehnen. Zwangsläufig würde auch WTI mit nach oben gezogen werden. Für die Aktien der Ölproduzenten sind das nicht die schlechtesten Rahmenbedingungen. 

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken
     

    EOG Resources – Dem drohenden Trendbruch entkommen

    Abseits der großen Ölkonzerne, wie Shell, BP, Chevron, Exxon Mobil etc. finden sich gerade im Schieferölsektor spannende Kandidaten. In den letzten Monaten begleiteten wir an dieser Stelle die EOG Resources bei ihrer fulminanten Aufwärtsbewegung. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung drohte jedoch mit dem Unterschreiten des Kursbereiches von 140 US-Dollar der Trendbruch. Es stand Spitz auf Knopf. 

    Die wieder anziehenden Ölpreise fingen die Aktie des US-amerikanischen Schieferölproduzenten auf. Sie drehte knapp unterhalb von 140 US-Dollar nach oben und lancierte eine Erholung. Das Ziel dieser Erholung muss es sein, die Aktie wieder in den Trend zurückzuführen. Sollte es EOG Resources dann auch noch gelingen, die Doppeltopformation im Bereich von 154 US-Dollar aufzubrechen, stünde einer Rallye in Richtung 170 US-Dollar nicht sonderlich viel im Weg. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 140 / 137 US-Dollar begrenzt bleiben.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreiseinbruch vertagt Ölpreisprognose: Kommt bei Brent jetzt alles anders? Ölaktie könnte überraschen Als Brent-Öl kürzlich unter die 100 US-Dollar rutschte, schien eine Korrektur unausweichlich zu sein. Doch einmal mehr zog der Ölpreis den Kopf aus der Schlinge. Das lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     