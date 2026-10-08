Ölpreisprognose: Kommt bei Brent jetzt alles anders? Ölaktie könnte überraschen

Der Anstieg der Ölpreise ist auf eine hochexplosive Gemengelage zurückzuführen. Einmal mehr steht US-Präsident Trump im Fokus. Und einmal mehr droht er zu eskalieren. Ein Militärschlag der USA gegen den Iran noch vor den Kongresswahlen in den USA ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Die Nachrichtenlage schlägt auf die Ölpreise durch. Brent-Öl hat mit aktuell 104 US-Dollar die 100er Marke deutlich überschritten. Der Weg in Richtung 110 US-Dollar bis 115 US-Dollar ist nun erst einmal frei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das preistreibende Umfeld nur auf einen möglichen Militärschlag der USA zurückzuführen, ist aber zu kurz gegriffen. So steht unter anderem die Ölproduktion im Golf von Mexiko derzeit im Fokus. Der Tropensturm Isaias bedroht die Produktionsplattformen in dieser Gegend. Dort tätige Ölkonzerne haben bereits reagiert und die Produktion gedrosselt. Nun muss abgewartet werden, welches Schadensbild sich nach dem Durchzug des Hurrikans bietet. Und auch die gesunkenen kommerziellen US-Rohöllagerbestände dürften nicht dazu beitragen, die Gemüter abzukühlen. So sanken die kommerziellen US-Rohöllagerbestände in der Woche zum 2. Oktober um 3,186 Mio. Barrel auf 424,13 Mio. Barrel.

Hohe Risikoprämie: Spread zwischen Brent und WTI weitet sich aus

Aktuell beträgt der Spread zwischen Brent und WTI über 12 US-Dollar. Üblicherweise liegt der Spread zwischen 2 und 4 US-Dollar. Die Situation im Nahen Osten hat ihn aber immer wieder eskalieren lassen. Zum einen ist der hohe Spread ein Ausdruck der Nervosität im Hinblick auf die fragile Situation bei Brent-Öl. Zum anderen zeigen die hohen Spreadwerte aber auch das Ungleichgewicht, das zwischen Brent und WTI herrscht. Während die Angebotssituation in Nordamerika sich im Großen und Ganzen als sehr robust präsentiert, sieht es in Europa und Asien ganz anders aus. Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten und die USA doch zeitnah zum Militärschlag ausholen, könnte sich der Spread aufgrund einer Brent-Rallye weiter ausdehnen. Zwangsläufig würde auch WTI mit nach oben gezogen werden. Für die Aktien der Ölproduzenten sind das nicht die schlechtesten Rahmenbedingungen.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

→ Aktion entdecken

Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

EOG Resources – Dem drohenden Trendbruch entkommen

Abseits der großen Ölkonzerne, wie Shell, BP, Chevron, Exxon Mobil etc. finden sich gerade im Schieferölsektor spannende Kandidaten. In den letzten Monaten begleiteten wir an dieser Stelle die EOG Resources bei ihrer fulminanten Aufwärtsbewegung. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung drohte jedoch mit dem Unterschreiten des Kursbereiches von 140 US-Dollar der Trendbruch. Es stand Spitz auf Knopf.

Die wieder anziehenden Ölpreise fingen die Aktie des US-amerikanischen Schieferölproduzenten auf. Sie drehte knapp unterhalb von 140 US-Dollar nach oben und lancierte eine Erholung. Das Ziel dieser Erholung muss es sein, die Aktie wieder in den Trend zurückzuführen. Sollte es EOG Resources dann auch noch gelingen, die Doppeltopformation im Bereich von 154 US-Dollar aufzubrechen, stünde einer Rallye in Richtung 170 US-Dollar nicht sonderlich viel im Weg. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 140 / 137 US-Dollar begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!